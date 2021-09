Taleban saattaa kertoa uudesta hallituksesta jo perjantaina, naisia tuskin mukana

Afganistania hallitseva Taleban-liike saattaa muodostaa maahan uuden hallituksen jo perjantaina. Alustavien tietojen perusteella hallituksesta voidaan ilmoittaa heti perjantairukousten jälkeen.

Äärijärjestön johtoon kuuluva Sher Mohammad Abbas Stanikzai kertoi yleisradioyhtiö BBC:lle, ettei hallitukseen sen paremmin kuin muihinkaan huippuvirkoihin todennäköisesti tulla valitsemaan naisia, vaikka he tulevatkin saamaan luvan jatkaa työssäkäyntiä.

Heratin kaupungissa maan länsiosassa viitisenkymmentä naista otti osaa mielenosoitukseen, jossa vaadittiin naisia mukaan uuteen hallintoon.

– Meillä on oikeus koulutukseen, työhön ja turvallisuuteen. Emme pelkää, koska olemme yhdessä, naiset julistivat.

Iranin rajan lähellä sijaitseva Herat on Afganistanin vauraimpia kaupunkeja. Siellä tytöt ovat jo palanneet kouluun.

Kabulin kentän avaaminen lähellä

Qatar kertoo lähettäneensä Afganistaniin henkilökuntaa, jonka tavoitteena on yhdessä talebanien kanssa saada Kabulin lentokenttä avattua jo lähipäivinä.

Samalla Qatarin ulkoministeri Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sanoi pitävänsä erittäin tärkeänä, että Taleban pitää kiinni lupauksestaan päästää ihmisiä pois maasta myös evakuointien päätyttyä.

Yli 123 000 ihmistä saatiin evakuoitua Afganistanista sen jälkeen kun talebanit nousivat valtaan viime kuun puolivälissä.

Ministerikokous pohti EU:n nopean toiminnan joukkoja

EU:n puolustusministerit pohtivat torstaina kokouksessaan ehdotusta unionin nopean toiminnan joukoista. Kaoottiset evakuoinnit Afganistanista ovat lisänneet unionin intoa perustaa omat joukot vastaavia tilanteita varten.

– Jos haluamme pystyä toimimaan itsenäisesti ja olla riippumattomia toisten tekemistä päätöksistä – vaikka he olisivatkin ystäviämme ja liittolaisiamme – meidän täytyy kehittää omaa toimintakykyämme, muotoili EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell.

Mahdollisten nopean toiminnan joukkojen kooksi on kaavailtu vähintään 5 000 sotilasta. Ehdotus uusista joukoista ei kuitenkaan ole saanut tuulta alleen koko EU:ssa, ja sen hyväksyminen on hyvin epävarmaa,

EU:lla on ollut vuodesta 2007 lähtien periaatteessa valmiudessa omat taistelujoukot, mutta niitä ei ole käytetty kertaakaan.

