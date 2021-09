”Edessä on vaikea syksy” – Tampereen yliopisto arvioi vähentävänsä jopa 215 henkilötyövuotta tukipalveluistaan

Tampereen yliopisto käynnistää yt-neuvottelut keskitetyissä tukipalveluissaan. Yliopisto tavoittelee 14 miljoonan euron vähennystä vuotuisista henkilöstökuluista ja arvioi vähennystarpeen olevan noin 215 henkilötyövuotta.

Neuvotteluiden piirissä on 1 100 tukipalveluiden työntekijää. Opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä tiedekuntien henkilöstö eivät ole neuvotteluiden piirissä.

Yliopiston mukaan tavoitteena on saada tukipalvelujen mitoitus vastaamaan paremmin Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston fuusiossa syntyneen Tampereen yliopiston tarpeita. Fuusioituneen yliopiston korkeakoulutoiminta käynnistyi vuoden 2019 alussa.

Yliopiston mukaan sen toiminnan tulos on ollut kolmen vuoden ajan raskaasti alijäämäinen ja henkilöstökulut ovat merkittävin kuluerä. Tiukassa taloustilanteessa on yliopiston mukaan keskityttävä ydintoimintoihin eli tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edellytysten turvaamiseen.

– Taloutemme tasapainottaminen on välttämätöntä yliopiston tulevaisuuden turvaamiseksi. Edessä on erityisesti tukipalveluiden osalta vaikea syksy, yliopiston rehtori Mari Walls sanoo tiedotteessa.

– Hoidamme tämän haastavan, mutta yliopiston kannalta välttämättömän prosessin avoimesti, vastuullisesti ja henkilöstöä muutoksessa tukien.

Hallintoon suunnitellaan ulkoistusta

Yliopisto kertoo yt-neuvotteluiden yhteydessä suunnittelevansa ulkoistavansa osan talous- ja henkilöstöhallinnostaan. Muun muassa palkka- ja matkahallintopalvelut sekä myyntilaskutus voisivat siirtyä Certialle ensi vuoden alussa.

Certia on yliopistojen omistama yhtiö, josta Tampereen yliopisto omistaa vajaat 14 prosenttia.

Ulkoistuksessa myös palveluita tuottava henkilöstö siirtyisi Certialle vanhoina työntekijöinä. Tämä siirtyvien työntekijöiden määrä olisi Tampereen yliopiston mukaan noin 40.

Mika-Matti Taskinen

STT

