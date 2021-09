Teräsyhtiö SSAB:n hallituksen puheenjohtaja eroaa omistajamuutosten vuoksi

Teräsyhtiö SSAB:n hallituksen puheenjohtaja Bengt Kjell eroaa tehtävästään. Yhtiön tiedotteen mukaan Kjell ilmoitti torstaina hallitukselle haluavansa erota touko-kesäkuussa tapahtuneiden omistajamuutosten vuoksi.

SSAB:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen mahdollisimman pian. Yhtiön nimitysvaliokunta on päättänyt ehdottaa hallituksen nykyistä jäsentä Lennart Evrelliä uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi.

Valtioneuvosto kertoi tiistaina, että valtion sijoitusyhtiö Solidiumin omistamat SSAB:n osakkeet siirtyvät valtioneuvoston kanslian suoraan omistukseen. Siirron tarkoituksena on vauhdittaa SSAB:n siirtymää kohti fossiilivapaata teräksenvalmistusta.

SSAB on Suomen suurin teollisuuden hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja.

STT

