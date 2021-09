Terveystalo ostamassa terveysyhtiö Medimarin Ahvenanmaalta

Terveystalo aikoo ostaa Ahvenanmaalla toimivan Medimar Scandinavian. Terveystalo on allekirjoittanut ostamisesta sopimuksen omistajien kanssa, jotka edustavat yli 80:tä prosenttia yhtiön osakkeista.

Terveystalo kertoo tiedotteessa, että sen tavoitteena on hankkia kaikki osakkeet ja saada Medimarin sadan prosentin omistus vuoden loppuun mennessä.

Medimar on vuonna 1991 perustettu muun muassa työterveyteen keskittynyt yksityinen terveydenhuollon toimija Ahvenanmaalla.

Medimarin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,5 miljoonaa euroa.

Terveystalon mukaan kaupalla ei ole vaikutuksia asiakassopimuksiin ja yhtiön työntekijät siirtyvät Terveystaloon vanhoina työntekijöinä.

Toiminta myös jatkuu entisissä tiloissa.

STT

