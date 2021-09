Texasia ja Louisianaa riepotteleva Nicholas-myrsky laimeni hurrikaanista trooppiseksi hirmumyrskyksi

Texasia riepotteleva Nicholas-myrsky on laimentunut hurrikaanista trooppiseksi hirmumyrskyksi, kertoo Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus NHC.

Nicholasin tuulet ovat olleet voimakkaimmillaan 30 metriä sekunnissa. Myrskyn mukana odotetaan satavan noin 254 millimetriä Texasin rannikkoseudulle ja osiin Louisianaa.

Myrskyä pidetään kuitenkin vaarallisena, sillä sen on pelätty aiheuttavan vaarallista salamointia ja tulvia. Suurkaupunki Houston on varautunut tulviin, ja presidentti Joe Biden julisti myöhään maanantaina Louisianan osavaltioon hätätilan.

Houstonissa muun muassa lentoja peruttiin, kouluja suljettiin ja asukkaita kehotettiin välttämään maanteillä ajamista. Paikalliset asukkaat säntäsivät ostamaan ruokaa ja vessapaperia kaupoista ennen myrskyn saapumista.

Myrskyt eivät ole harvinaisia Texasissa, mutta ilmastonmuutoksen on arvioitu pahentavan niitä ja tekevän niistä entistä vaarallisempia.

Nicholasin odotetaan heikentyvän entisestään huomiseen mennessä.

