Texasia lähestyvä hirmumyrsky Nicholas on voimistumassa hurrikaaniksi

Trooppinen hirmumyrsky Nicholas on voimistumassa hurrikaaniksi, kun se on osumassa Yhdysvaltojen rannikolle Texasin osavaltion alueella, kertoo Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus NHC.

Nicholas on matkalla kohti Texasin suurinta kaupunkia Houstonia, ja sen aiheuttamat myrskytuulet puhaltavat 33,5 metriä sekunnissa, puuskissa vielä kovempaa. Lisäksi myrskyn mukana odotetaan satavan lähes 450 milliä vettä Houstonin alueelle.

NHC:n mukaan Nicholasin mukana on tulossa rankkasateita, voimakkaita tuulia ja myrskytuhoja Texasin rannikolle.

STT