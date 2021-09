THL ja STM: Koronatartunnan saaneista suuri osa rokottamattomia – vakavasta immuunipuutoksesta kärsiville suositellaan kolmatta rokotetta

Vakavasta immuunipuutoksesta kärsivien henkilöiden tulisi saada Suomessa kolmas koronarokotteen annos mahdollisimman pian, linjaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen. Tähän ryhmään kuuluvia on hänen mukaansa noin 50 000.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee kolmatta koronarokotetta vakavan immuunipuutoksen henkilöille.

Tehosterokotteena annettavan kolmannen koronapiikin tarpeellisuutta muille suomalaisille arvioidaan Puumalaisen mukaan parhaillaan. Kolmas rokote voisi tulla harkintaan niille, jotka saivat kaksi koronarokotetta alkuvuodesta lyhyellä aikavälillä.

”Rokottamattomien tautitaakka nyt erittäin korkea”

THL:n ja STM:n mukaan koronatartunnan Suomessa viimeisen viikon aikana saaneista suuri osa on ollut rokottamattomia.

Rokottamattomien tautitaakka on Suomessa nyt erittäin korkea, sanoi osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä. Kaksi saatua koronarokoteannosta antaa erittäin hyvän suojan vakavaa koronatautia vastaan, täydensi strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä.

Suomessa rokotusten piirissä olevista 64,7 prosenttia on THL:n mukaan nyt saanut toisen koronarokotteen. Ensimmäinen rokotteen saaneita on 82,9 prosenttia.

