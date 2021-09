THL: Kahden viikon tartuntaluvut edelleen pienenemässä

Suomessa on tänään raportoitu 910 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 8 132 tartuntaa, mikä on 1 637 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on koko pandemian aikana raportoitu Suomessa reilut 130 000.

Tämän päivän tartuntaluku pitää sisällään myös perjantaina raportoituja tartuntoja, jotka eivät olleet eilisessä luvussa mukana. THL kertoi eilen virheellisen tartuntaluvun tietojärjestelmänsä laskenta-ajon myöhästymisen takia.

STT