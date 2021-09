THL: Suomessa on todettu 522 uutta koronavirustartuntaa – sairaalassa on 97 koronaviruspotilasta

Suomessa on raportoitu 522 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 906 tartuntaa, mikä on 1 667 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa sairaalahoidossa on 97 koronaviruksen aiheuttamaa tautia sairastavaa ihmistä, joista tehohoidossa on 29.

Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrä on laskenutmaanantaista kolmella ihmisellä. Tehohoidossa on yksi ihminenenemmän kuin maanantaina.

Viikon aikana Suomen tartuntatautirekisteriin on kirjattu yksi uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus. Koko epidemian aikana Suomessa on raportoitu 1 051 koronaan liittyvää kuolemaa.

Suhteessa väkilukuun koronaa eniten Vaasan sairaanhoitopiirissä

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 124, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 154.

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 203 ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 196.

Pienintä ilmaantuvuus on Ahvenanmaalla ja Pohjois-Karjalassa, joissa se on 17. Luvut ovat pyöristettyjä.

Koronarokotteen toisen annoksen saanut liki 65 prosenttia

Suomessa koronarokotteen toisen annoksen on saanut nyt 64,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo THL. Toisen rokoteannoksen on tähän mennessä saanut yli 3,16 miljoonaa ihmistä.

Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä lähes 27 000:lla.

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 82,9 prosenttia, eli ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut noin 4,05 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä noin 4 000:lla.

STT

Kuvat: