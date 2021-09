THL ohjeistaa kolmannen koronarokotteen antamista ensimmäisten joukossa rokotteita saaneille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tänään ohjeistanut kuntia ja sairaanhoitopiirejä antamaan kolmannen rokoteannoksen niille ihmisille, jotka saivat koronarokotteen alkuvuonna lyhyemmällä 3-4 viikon annosvälillä.

Rokotettavaan ryhmään kuuluu muun muassa koronapotilaiden parissa toimivaa terveydenhuoltohenkilöstöä sekä hoivakotien iäkkäitä asukkaita ja hoitajia, jotka olivat rokotusjärjestyksen kärkipäässä.

THL:n mukaan kolmannella annoksella vahvistetaan ja pidennetään kahden annoksen antamaa suojaa niillä, joiden rokotuksesta on kulunut pitkä aika.

– Suomesta ja muualta kerätyn seurantatiedon perusteella koronarokotuksen teho tartuntaa ja lievää koronavirustautia vastaan hiipuu nopeammin, kun annosväli on lyhyt. Teho vakavaa tautia vastaan pysyy edelleen kohtuullisen hyvänä, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tiedotteessa.

THL on kertonut tarkastelevansa myöhemmin syksyllä muiden ryhmien osalta tarvetta kolmanteen rokoteannokseen. Päätöksiä asiasta ei kuitenkaan ole tehty, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo.

– Muiden ryhmien osalta mitään päätöksiä ei vielä ole tehty, vaan kerätään vielä lisätietoa siitä, että miten se kahden annoksen suoja hiipuu ja missä vaiheessa muut ryhmät mahdollisesti tarvitsevat lisäannoksia, Kontio sanoo STT:lle.

Kolmatta rokotetta suositellaan noin 135 000 ihmiselle

Kolmatta koronarokotetta tarjotaan nyt myös alkuvuonna ensimmäiset kaksi rokoteannosta saaneelle sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle sekä yli 70-vuotiaille palveluasumisen ja kotisairaanhoidon asiakkaille.

Lyhyellä annosvälillä rokotteet saaneille voidaan antaa kolmas annos, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

Perjantaina THL ohjeisti kuntia tarjoamaan kolmatta koronarokotusta 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunivaste on voimakkaasti madaltunut. THL:n ohjeistuksen mukaisesti voimakkaasti immuunipuutteisiksi katsotaan muun muassa elin- ja kantasolusiirron saaneet, dialyysipotilaat sekä aktiivisessa syöpähoidossa olevat henkilöt.

Kolmas rokoteannos voidaan antaa immuunipuutteisille, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta.

THL:n arvion mukaan nyt tehosterokotusta tarvitseviin, lyhyellä annosvälillä rokotettuihin ryhmiin kuuluu yhteensä noin 85 000 ihmistä. Immuunipuutteisia rokotettavia on kerrottu puolestaan olevan arviolta noin 50 000 ihmistä.

THL ei suosittele kolmatta annosta alle 30-vuotiaille miehille

THL ei toistaiseksi suosittele kolmatta rokotusannosta alle 30-vuotiaille miehille, joilla ei ole voimakasta immuunipuutetta.

THL kertoi aiemmin tänään, että mrna-rokotteen hyvin harvinaisena haittavaikutuksena on raportoitu sydänlihas- ja sydänpussitulehduksia, joita on ilmennyt Suomessa eniten nuorilla miehillä. Havainnot noudattavat muissa maissa saatuja tuloksia.

Tutkimustietoa kolmansien rokotusten vaikutuksista sydänlihastulehduksiin on kuitenkin THL:n mukaan vielä vähän.

– Suosituksemme ikärajasta on varotoimi siihen asti, kun tutkimustietoa kertyy lisää, ja tarkastelemme ohjetta uudelleen tiedon karttuessa, kertoo erikoistutkija Petteri Hovi THL:n tiedotteessa.

Suomessa mrna-rokotteita tarjoavat Pfizer ja Biontech sekä Moderna.

Myös koronavirustauti kasvattaa sydänlihastulehduksen riskiä. THL:n mukaan tartunnan saaneiden sydänlihastulehdusriski on samaa suuruusluokkaa kuin rokotuksen saaneilla.

Saara-Miira Kokkonen, Elias Peltonen

STT

