THL: Sairaalahoidossa koronan vuoksi olevien määrä nousi – uusia tartuntoja löytyi 477

Suomessa sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi olevien määrä on noussut, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keskiviikkona julkistamista tiedoista. Sairaalahoidossa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi 109 ihmistä, joista tehohoidossa on 20.

Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden yhteismäärä kasvoi tiistaista 15:llä. Tehohoidossa on yksi koronavirusta sairastava enemmän kuin edeltävänä päivänä.

Suomessa on THL:n mukaan raportoitu vuorokaudessa 477 uutta koronavirustapausta.

Viikko sitten samana viikonpäivänä kerrottiin 522 koronatartunnasta. Kuluvan viikon tiistain tartuntaluku oli 860, mutta siinä oli mukana myös edeltäviltä päiviltä rekisteröimättä jääneitä tartuntoja.

Todettujen koronatartuntojen määrä Suomessa on koko pandemian ajalta nyt 137 596.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia ei THL:n mukaan todettu vuorokauden aikana. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on kirjattu Suomessa tähän mennessä 1 062.

THL niin ikään tiedotti keskiviikkona, että Suomen 12 vuotta täyttäneestä väestöstä on nyt täysin rokotettuja eli kaksi rokoteannosta saaneita 67,2 prosenttia. Heitä on lähes 3,3 miljoonaa.

Koronarokotteen ensimmäinen annoksen saaneita on 83,4 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, mikä tarkoittaaa melkein 4,1 miljoonaa ihmistä.

Hus: Valtaosa vanhenevista koronarokotteista saatiin käytettyä

Vanhenemassa olleista 15 000 koronavirusrokotteesta noin 13 000 saatiin käytettyä immuunipuutteisten ihmisten sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kolmansiin rokotuksiin, Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus kertoo tiedotteessa.

Hus tiedotti perjantaina, että Uudellamaalla käynnistetään kolmansien koronavirusrokotusten antaminen heti, jotta vanhenemassa oleva rokote-erä saadaan hyödynnettyä.

Rokotteiden saatavuus on Husin mukaan Uudellamaalla edelleen hyvä.

– Kolmansien rokotteiden antamista voidaan jatkaa kunnissa ja Husissa valtakunnallisten linjausten mukaisesti ilman, että ensimmäisten tai toisten rokotusten antaminen hidastuu, toimialajohtaja Kerstin CarlssonHus Apteekista sanoo tiedotteessa.

STT

Kuvat: