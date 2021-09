THL: Suomessa on raportoitu 561 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 561 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viikon aikana on raportoitu 8 325 tartuntaa, mikä on 1 729 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on koko pandemian aikana raportoitu Suomessa 129 105.

Suomessa on sairaalahoidossa 91 koronapotilasta. Heistä tehohoidossa on 21 ihmistä.

Kaikkien sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut seitsemällä keskiviikosta. Tehohoidossa olevien määrä on laskenut kahdella.

Väkilukuun nähden eniten tartuntoja yhä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä

Koronaviruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus on Suomessa 150 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden viimeisten kahden viikon ajalta. Tätä edeltävällä kahden viikon jaksolla ilmaantuvuusluku oli 181.

Asukaslukuun suhteutettuna eniten tartuntoja kahdelta viime viikolta on yhä Helsingin ja Uudenmaan (257) ja Kainuun (249) sairaanhoitopiireissä. Molemmissa sairaanhoitopiireissä ilmaantuvuusluku on kuitenkin kääntynyt laskuun.

Vähiten koronaa suhteessa väkilukuun on puolestaan Ahvenanmaan (10) ja Länsi-Pohjan (25) sairaanhoitopiireissä. Luvut ovat pyöristettyjä.

Emmi Tilvis

STT

Kuvat: