THL: Suomessa on raportoitu 632 uutta koronatartuntaa

Suomessa on tänään raportoitu 632 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 8 017 tartuntaa, mikä on 1 554 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on koko pandemian aikana raportoitu Suomessa 131 686.

Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 98 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 22 ihmistä.

Kaikkien sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut kolmella maanantaista. Tehohoidossa olevien määrä on noussut kahdella.

Koronaviruksen valtakunnallinen kahden viikon ilmaantuvuus suhteessa väkilukuun on THL:n mukaan 145 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Tätä edeltävien kahden viikon aikana ilmaantuvuus oli 173.

Asukaslukuun suhteutettuna eniten tartuntoja kahdelta viime viikolta on Helsingin ja Uudenmaan (243), Kainuun (206) ja Varsinais-Suomen (178) sairaanhoitopiireissä.

Vähiten tartuntoja on ollut Ahvenanmaan (17), Pohjois-Karjalan (24) ja Keski-Suomen (25) sairaanhoitopiireissä.

Luvut ovat pyöristettyjä.

STT

