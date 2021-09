Kahdesti rokotettuja liki 70 prosenttia yli 12-vuotiaista, tänään 802 uutta koronatartuntaa

Suomessa kaksi koronarokoteannosta on saanut 69,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Toisen rokotteen saaneiden määrä on noussut eilisestä yli 28 000 ihmisellä. Kaksi rokoteannosta on nyt saanut noin 3,4 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 83,8 prosenttia, ja eiliseen verrattuna uusia rokotettuja on reilut 3 500. Ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut nyt lähes 4,1 miljoonaa ihmistä.

Aiemmin tänään THL raportoi 802 uutta koronavirustartuntaa.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 798 tartuntaa, mikä on 1 224 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Tämän viikon maanantaina testatuista koronatartunta todettiin 614 ihmisellä. Näytteenottopäiviä tarkasteltaessa kyseessä on suurin päiväkohtainen luku sitten syyskuun alun.

Sairaalahoidossa 126 ihmistä, joista 25 tehohoidossa

Ilmaantuvuusluku eli tautitapausten määrä kahdelta viikolta sataatuhatta asukasta kohti on nyt koko Suomen osalta 105.

Alueellisesti korkein ilmaantuvuusluku on Satakunnassa, jossa se on 164. Toiseksi korkein luku on Pohjois-Savossa, 156. Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on nyt 126 ihmistä, joista 25 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olleiden määrä on pienentynyt maanantaista seitsemällä, ja tehohoidossa olevien määrä on pysynyt samana.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu Suomessa tähän mennessä yhteensä 1 072. Kaikkiaan koronatartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian aikana 140 889.

STT

