THL: Suomessa on todettu 408 uutta koronatartuntaa

Suomessa on todettu 408 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 997 tartuntaa, mikä on 1 745 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koko epidemian aikana Suomessa on raportoitu runsaat 130 000 koronatartuntaa.

Suomessa koronaviruksen vuoksi on sairaalahoidossa 101 ihmistä, joista 20 tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä kasvoi kymmenellä perjantaihin verrattuna. Tehohoidossa olevien määrä väheni yhdellä.

STT

