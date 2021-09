THL: Suomessa on todettu 454 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 454 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 110 tartuntaa, mikä on 1 446 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa runsaat 134 000.

Koronarokotteen toisen annoksen on saanut nyt 64,2 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo THL. Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 82,9 prosenttia.

Toisen rokoteannoksen on tähän mennessä saanut lähes 3,14 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen annoksen saaneita on puolestaan noin 4,05 miljoonaa.

STT

