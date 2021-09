Suomessa on raportoitu 409 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 623 tartuntaa, mikä on 1 580 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian aikana 140 087.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu Suomessa tähän mennessä yhteensä 1 072.

STT

