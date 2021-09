THL: Suomessa raportoitu 544 uutta koronatartuntaa – runsaasti tartuntoja alle 20-vuotiaiden keskuudessa

Suomessa on todettu 544 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 8 056 tartuntaa, mikä on 1 599 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 9 655 tartuntaa.

Koko epidemian aikana Suomessa on raportoitu 131 054 koronatartuntaa.

Yli 40 prosenttia viimeisten kahden viikon aikana raportoiduista uusista koronatartunnoista on ollut alle 20-vuotiailla.

Valtakunnallinen ilmaantuvuusluku on 145, kun kaksi viikkoa sitten luku oli 174.

Ilmaantuvuusluku kertoo tartuntojen määrän sataatuhatta asukasta kohden viimeisten 14 päivän ajalta.

Alueellisesti ilmaantuvuus on yhä suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) ja Kainuun sairaanhoitopiirissä.

THL:n koronakartan mukaan koronan ilmaantuvuusluku on Husin alueella 247 ja Kainuussa 212. Pienimmät ilmaantuvuusluvut ovat Ahvenanmaan (17), Pohjois-Karjalan (24) ja Keski-Suomen (27) sairaanhoitopiireissä. Luvut ovat pyöristettyjä.

Elias Peltonen

STT

