THL: Suomessa 679 uutta koronatartuntaa – sairaalahoidossa on lähes sata koronapotilasta

Suomessa on raportoitu 679 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viikon aikana on raportoitu 8 450 tartuntaa, mikä on 1 824 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on koko pandemian aikana raportoitu Suomessa 127 861.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on sairaalahoidossa 98 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 23 ihmistä.

Koronan vuoksi sairaalahoidossa on yksi ihminen enemmän kuin maanantaina. Tehohoidossa olevien määrä on noussut kolmella.

Viime keskiviikon jälkeen Suomen tartuntatautirekisteriin on kirjattu yksi uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus.

Yhteensä koronaan liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa kirjattu 1 030. Tautiin liittyvien kuolemantapausten määrä perustuu tartuntatautirekisterin tietoihin, jotka voivat tarkentua takautuvasti.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on laskussa

Koronaviruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus on Suomessa 152 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden viimeisten kahden viikon ajalta. Tätä edeltävällä kahden viikon jaksolla ilmaantuvuusluku oli 185.

Asukaslukuun suhteutettuna eniten tartuntoja kahdelta viime viikolta on Helsingin ja Uudenmaan (261) ja Kainuun (259) sairaanhoitopiireissä.

Kainuun soten yhtymähallitus on päättänyt tartuntatautilain mukaisista leviämisvaiheen rajoitustoimista Kajaanin kaupungin alueella.

Esimerkiksi uimahalli, kuntosalit, ryhmäliikuntatilat ja joukkueurheiluun käytettävät sisätilat suljetaan. Niitä voidaan kuitenkin käyttää koulujen liikunnan opetukseen ja muihin lakisääteisiin palveluihin sekä ammattiurheiluun.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä päätti maanantaina suosittaa, että matkustamista Kajaaniin tai Kajaanista tulee toistaiseksi välttää.

Vähiten koronaa on suhteessa väkilukuun puolestaan Ahvenanmaan (10) ja Länsi-Pohjan (24) sairaanhoitopiireissä. Luvut ovat pyöristettyjä.

Emmi Tilvis

STT

Kuvat: