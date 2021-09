Uusi maskisuositus korostaa omaa harkintaa – esimerkiksi julkisessa liikenteessä maskia hyvä käyttää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uusi maskisuositus korostaa kunkin omaa harkintaa. Suosituksen mukaan maskia käytetään oman harkinnan mukaan ja etenkin, jos ei ole koronarokotusta. Maskin käyttöä suositellaan julkisissa sisätiloissa, joissa on ihmisiä lähellä toisiaan, ja erityisesti julkisessa liikenteessä.

Suositus koskee 16 vuotta täyttäneitä, kertoo ylilääkäri Otto Helve THL:stä. Hän huomauttaa, että kouluissa tartuntariskit ovat hyvin pieniä.

Yli 70 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista on saanut molemmat koronarokotusannokset. Johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä kertoo, että täysin rokotettujen osuus on nyt 70,2 prosenttia.

18 vuotta täyttäneiden osalta Suomi ylitti tällä viikolla Euroopan keskiarvon. Täysin rokotettujen osuus on meillä 73,4 prosenttia, kun Euroopan luku on 72,7 prosenttia.

STT

