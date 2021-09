Uusi maskisuositus korostaa omaa harkintaa – kouluissa maskia ei enää tarvitsisi käyttää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uusi maskisuositus korostaa kunkin omaa harkintaa ja riskiarviota. Suosituksen mukaan maskia käytetään oman harkinnan mukaan ja etenkin, jos ei ole koronarokotusta. Maskin käyttöä suositellaan julkisissa sisätiloissa, joissa on ihmisiä lähellä toisiaan, ja erityisesti julkisessa liikenteessä.

Suositus koskee 12 vuotta täyttäneitä, ylilääkäri Otto Helve THL:stä kertoo STT:lle. THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotustilaisuudessa aiemmin tänään Helve sanoi virheellisesti uuden maskisuosituksen koskevan vain 16 vuotta täyttäneitä.

Helven mukaan THL:n kanta on, että kouluissa tartuntariskit ovat hyvin pieniä.

Helveen mukaan harkinnan apuna voi käyttää THL:n syyskuun alkupuolella julkistamaa arviointitaulukon, jossa kuvataan kolmiportaisella asteikolla eri tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyviä riskejä.

– On merkittävän riskin tilaisuudet, kohtalaisen riskin ja matalan riskin tilaisuudet. Näihin merkittävän riskin tilaisuuksiin suosittelemme, että kasvomaskia käytettäisiin aina.

Maskisuositusta arvioidaan uudelleen sen jälkeen, kun 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista 80 prosenttia on saanut kaksi koronarokoteannosta.

Koronatartunnoissa viime viikolla lievää nousua

STM ja THL kertoivat tiedotustilaisuudessa uusien koronavirustapausten määrän laskun pysähtymisestä.

– Pitkään jatkunut laskutrendi on pysähtynyt ja lievää nousua on tapahtunut, STM:n johtaja Pasi Pohjola sanoi.

Positiivisten näytteiden osuus viime viikolla oli 3,4 prosenttia, kun se edellisellä viikolla oli 2,9. Testausstrategian muuttumisen takia luvut eivät täysin ole vertailukelpoisia.

Myös jätevesinäytteiden perusteella koronaviruksen kokonaismäärä jätevesissä on kääntynyt nousuun viime viikoista. Nousua on tapahtunut Espoossa, Helsingissä ja Kuopiossa.

THL raportoi tänään 663 uudesta koronavirustartunnasta. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 954 tartuntaa, mikä on 859 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 141 552.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 107, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 123. THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Satakunnan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 182 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, jossa se on 139. Luvut ovat pyöristettyjä.

Keskiviikon tietojen mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 126 ihmistä, joista tehohoidossa on 25. Tautiin liittyviä kuolemia oli keskiviikkoon mennessä ilmoitettu tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 072.

Koronavirus kuormittaa edelleen merkittävästi sairaanhoitoa erityisesti teho-osastoilla, THL ja STM kertoivat. Pääosa sairaalahoitoa tarvitsevista on rokottamattomia.

– Kirkkaasti suurin osa tapauksista todetaan rokottamattomilla. Myös erikoissairaalahoidon kuormituksessa näkyy, että rokottamattomia päätyy sairaalahoitoon. Ottakaa ihmeessä ne rokotteet, joita tarjotaan, ja pyrkikää ottamaan täysi rokotussarja, Helve sanoi.

Pohjolan mukaan on hyvin todennäköistä, että sairaalahoidon tarve koronaviruksen takia tulee säilymään ennallaan vielä pitkään. Sairaalahoidon väheneminen edellyttäisi rokotekattavuuden kasvua ja tapausmäärien selvää laskua.

70 prosenttia rokotuskattavuus täyttyi

Yli 70 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista on nyt saanut molemmat koronarokotusannokset. Kahdesti rokotettujen osuus on 70,2 prosenttia.

– Rokotuskattavuus on tänään noussut yli 70 prosentin, mutta se on yhä kaukana tavoitteesta, Helve muistutti.

Viimeisen viikon aikana ensimmäisen rokoteannoksen kattavuus on kasvanut eniten 12-15-vuotiaiden ikäryhmässä ja toisen annoksen kattavuus eniten 16-19-vuotiaiden ikäryhmässä.

Helven mukaan jäljellä olevien koronarajoitusten äkillinen purkaminen ei ole mahdollista.

– On hyvä muistaa, että meillä on yhä sairaalahoidon kuormitusta ja rokottamattomia on runsaasti. Mikäli tauti leviää, suuri osa väestöstä on suojaamatta. Ohjeet käsien pesemiseen tai sairaana kotona pysymiseen eivät tule saman tien poistumaan.

Voimassaolevista ravintolarajoituksista päättää hallitus.

Juttua korjattu klo 14.06: Maskisuositus koskee 12 vuotta täyttäneitä, ei 16 vuotta täyttäneitä. Jutussa myös kerrottiin aiemmin, että erikoissairaanhoidossa on viimeisimpien tietojen mukaan 81 potilasta, joista 25 on teho-osastoilla. Kyseessä oli sunnuntain tilanne. Keskiviikon tietojen mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 126 ihmistä, joista tehohoidossa on 25.

Anniina Korpela, Merja Könönen

STT

