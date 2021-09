Tiedonjulkistamisesta jaetaan kahdeksan valtionpalkintoa – voittajahankkeissa korostuivat terveystieto ja nuorison äänet

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen jakaa tänään kahdeksan tiedonjulkistamisen valtionpalkintoa, jotka myönnetään esimerkillisestä tiedonjulkistamistyöstä.

Palkinnon saaneiden joukossa korostuvat tänä vuonna nuorison äänet sekä terveysasiat. Suurin 20 000 euron arvoinen palkinto myönnettiin vuodesta 2016 jatkuneesta Gutsy Go – Make Peace Visible -hankkeesta, jolla on pyritty edistämään nuorten osallisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Palkinnon saivat hankkeen hallituksen puheenjohtaja, vastaava tuottaja Aram Aflatuni, kouluttaja Pedram Aflatuni ja toiminnanjohtaja Veera Ikonen. Palkintoraha jaetaan tasan työryhmän jäsenten kesken.

Muut palkinnot ovat 15 000 euron suuruisia. Palkinnon saaneiden joukossa ovat lääkärit Juhani Knuuti ja Anni Saukkola, jotka saivat palkinnot terveyteen liittyvästä valistustyöstä. Knuuti tunnetaan terveysvalistusta tekevänä bloginpitäjänä, luennoitsijana ja kirjailijana. Saukkolalle palkinto myönnettiin erityisesti nuorison tavoittavan terveystiedon levittämisestä sosiaalisen median kanavissa.

Yksi palkituista on dokumenttiohjaaja Sami Kieksi, jonka katsotaan antaneen dokumenttiensa kautta äänen ihmisille, joilla sitä ei muuten yhteiskunnassa ole. Kieksi tunnetaan muun muassa videopeliriippuvaisia nuoria miehiä seuranneesta Logged In -dokumenttisarjasta vuodelta 2020.

Palkinnon sai myös toimittaja ja tietokirjailija Susan Heikkinen teoksestaan Pullopostia Seilin saarelta – Potilas numero 43 (SKS Kirjat). Heikkinen laajensi alun perin Suomen Kuvalehdessä julkaistussa artikkelissa käsittelemäänsä aihetta kirjaksi, joka kertoo erään Seilin mielisairaalasaaren vangin kertomuksen.

Muita palkinnon saajia olivat filosofian tohtori, dosentti Marke Ahonen teoksesta Oopiumia ja ajatusharjoituksia – Kirjoituksia antiikin lääketieteestä ja filosofiasta (Gaudeamus), filosofian maisteri Anne Bergman ja filosofian tohtori Carola Ekrem teoksesta Stora finlandssvenska festboken (Svenska litteratursällskapet) sekä filosofian tohtori, dosentti Marko Juntunen teoksesta Matkalla islamilaisessa Suomessa (Vastapaino).

https://gutsygo.fi/

Lassi Lapintie

STT

Kuvat: