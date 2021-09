Tiktokkaava hyppysyöttäjä Jessica Kosonen myöntää, ettei nauttinut viime kevään finaaleista

Lentopallon naisten Mestaruusliiga sai viime keväänä ikävän käänteen, kun suurimman mestarisuosikin LP Kangasalan joukkueessa todettiin koronavirustartunta kesken välieräsarjan. Joukkueen kausi päättyi siihen. Välierävastustaja Pölkky Kuusamo sai paikan finaalissa, jossa se hävisi LP Viestille.

Poikkeuksellista ja raakaakin tilannetta käsiteltiin luonnollisesti LP Kangasalan kautta. Tapahtunutta sivuttiin vielä tämän viikon tiistaina Mestaruusliigan kauden avausinfossa, jossa LP Kangasalan libero Tiiamari Sievänen oli silminnähden ärsyyntynyt kipeän asian esille nostamisesta.

LP Kangasala ei kuitenkaan ollut tapahtuman ainoa kärsijä, vaikka se suurin kärsijä olikin. Osansa saivat myös vastustaja Pölkyn pelaajat, kuten kesällä LP Viestiin siirtynyt Jessica Kosonen.

– Keskustelu oli ärhäkkää ja se syyllisti meitä. Sain henkilökohtaisia ja vihaisiakin viestejä, että minun maajoukkuepelaajana olisi pitänyt näyttää esimerkkiä ja luovuttaa, Kosonen muistelee puoli vuotta myöhemmin.

Kosonen myöntää, että Pölkyn seurahistorian ensimmäiset finaaliottelut eivät jääneet mieleen positiivisena kokemuksena.

– Totta kai tein kaikkeni, että olisimme voittaneet finaalit, mutta en nauttinut peleistä ollenkaan.

Kaksi kuukautta myöhemmin Kosonen koki uudelleen koronaviruksen pysäyttävän voiman. Suomen maajoukkueen jäsen sai tartunnan EM-karsintaturnauksessa Slovakiassa ja koko joukkue joutui olemaan kaksi viikkoa karanteenissa hotellihuoneessa.

– Tuntui, ettei mistään tullut mitään apua, eikä kysymyksiin tai pyyntöihin saatu vastausta. Oli aika yksinäinen olo, Kosonen kertoo.

Omituisen kevään ja alkukesän jälkeen Kosonen tavoitteli paikkaa EM-kisajoukkueesta. EM-haave kariutui, kun Kosonen mursi Kyyjärven harjoitusleirillä vasemman käden pikkusormen.

Viimeiset puoli vuotta ovat siissisältäneet montatakaiskua. NytKososenedessä on uusi kausi uudessa seurassa ja kaupungissa.

Vammalassa kotoisin oleva ja Ylöjärven Ryhdissä kasvanut Kosonen on ollut Mestaruusliigan parhaita laitureita jo vuosia. LP Viestissä hänelle on tarjolla iso rooli joukkueessa, jonka ainoa tavoite on uusia Suomen mestaruus.

– Sopeutuminen on ollut helppoa, kun moni pelaaja on tuttu maajoukkueesta tai vastustajana. Uusia tuttavuuksia ei ollut montaa, Kosonen kertoo.

Voiko siinä syntyä todellista kilpailuasetelmaa, kun verkon toisella puolella on monta hyvää ystävää?

– Olen niin kilpailuhenkinen, ettei tilanteessa ole ongelmaa. Oli sitten kyseessä kolikonheitto, kivi–paperi–sakset tai ratkaiseva finaaliottelu, niin haluan voittaa ne kaikki.

Voittamisen lisäksi 24-vuotiaan yleispelaajan on osoitettava tällä kaudella, että hän ansaitsee paikan ulkomailta. Kosonen pelasi kauden 2018–2019 Luganossa Sveitsissä ja halajaa uudelleen ulkomaille. Siksi hän valitsi Mestarien liigaa pelaavan LP Viestin.

– Mestarien liigassa pystyn mittaamaan oman tasoni ja saan sen näyttöpaikan, jota en maajoukkueessa ole vielä saanut. Rahkeet riittävät, mutta onnistunko hyödyntämään paikan, Kosonen kysyy.

Mestarien liigan lohkoarvonta käydään perjantaina. Kosonen toivoo vastustajaa Italiasta.

– Harva ymmärtää, miten isossa asemassa lentopallo Italiassa on.

– Muuten arvonnalla ei ole väliä, kunhan lohkoon ei tulisi kolmea joukkuetta samasta maasta.

Kososen kansainvälinen ura ei ole kuitenkaan vain lentopallon varassa. Hän opiskelee pelaamisen ohessa kolmatta vuotta hallintotieteitä Tampereen yliopistossa ja haaveilee työpaikasta ulkomailla.

– Pääaineeni on julkisoikeus ja kansainvälinen oikeus. Olisi hienoa päästä töihin Euroopan unioniin tai YK:hon. Serkkuni on diplomaatti, suurlähetystössä työskentely olisi todella kiinnostavaa, Kosonen maalailee.

Kosonen tulee kovasta urheiluperheestä. Isä-Heikki pelasi pitkään lentopalloa pääsarjassa ja on toiminut valmentajananiin tyttöjen maajoukkueessa kuinnaistenliigassa. Äiti-Jackie muutti aikanaan Kanadasta Suomeen lentopallon perässä.

Isosisko Gabriela on SM-tason korkeushyppääjä ja pikkuveli Daniel voitti kuukausi sitten kultaa Kalevan kisojen korkeushypyssä kotikisoissaan Tampereella. Daniel pelaa edelleen myös lentopalloa 1-sarjassa Pälkäneen Luja-Lukossa.

Jessicakin yleisurheili. Päälajina oli seitsenottelu ja samaan harjoitusryhmään kuului muun muassa Suomen tämän hetken paras seitsenottelija ja Kososen hyvä ystävä Maria Huntington.

– Olin tasaisen ok kaikissa lajeissa. Keihäänheitto, korkeushyppy ja 800 metrin juoksu olivat parhaita lajejani.

– Olen lentopalloilijaksi nopea, mutta yleisurheilijaksi hidas, hän nauraa.

Naisten Mestaruusliigan avausottelu HEL Volley–LP Viesti Töölön Kisahallissa tänään kello 19.

Jessica Kosonen

Syntynyt 9.3. 1997

Pituus: 174 cm

Syntymäpaikka Vammala, mutta pitää kotikaupunkinaan Tamperetta.

Kasvattajaseura: Ylöjärven Ryhti

Pelipaikka: Yleispelaaja

Vahvuus: hyppysyöttö

Seurat: Kuortane 2012–2015, Woman Volley 2015–2017, Oriveden Ponnistus 2017–2018, Lugano (Sveitsi) 2018–2019, Pölkky Kuusamo 2019–2021, LP Viesti 2021–

Saavutuksia: yksi SM-hopea (2021) ja kauden paras naisjuniori 2015.

26 naisten maaottelua ja 196 ottelua Mestaruusliigassa.

Muuta:

Kososella on 6 400 seuraajaa TikTok-mobiilivideosovelluksessa.

Pikkuveli Daniel on korkeushypyn tuore Suomen mestari.

Kosonen ei vain tanssi TikTokissa

Jos satunnainen ohikulkija tunnistaa Jessica Kososen, se ei välttämättä johdu lentopallosta vaan kiinalaisesta mobiilisovelluksesta nimeltään TikTok, jossa Kososella on muhkeat 6 400 seuraajaa.

Tanssivideoiden lisäksi Kosonen julkaisee TikTokissa varsin kärkkäitäkin klippejä. Hiljattain hän puuttui tiukasti erään seuraajan idioottimaisiin ja alentaviin kommentteihin koskien naisurheilua.

– Jos en tekisi asialle mitään, niin siitä olisi myös turha valittaa, Kosonen linjaa.

Jessica Kosonen löytyy TikTokista nikillä jkosonen