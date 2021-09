Suomen väkiluku nousee enää alle 60 000 ihmisellä ennen kuin se kääntyy laskuun vuonna 2034, ennustaa Tilastokeskus

Tilastokeskus varoittaa, että syntyvyys ei ole Suomessa ikärakenteen kannalta riittävällä tasolla.

Tuoreimman väestöennusteensa pohjalta Tilastokeskus kertoo, että Suomen väkiluku olisi korkeimmillaan vuonna 2033, jolloin se olisi niukasti yli 5,6 miljoonaa ihmistä. Tätä seuraavana vuonna väkiluku lähtisi laskuun.

Suurimmillaan nousua nykyiseen väestömäärään tulisi ennusteen mukaan noin 58 000 ihmistä. Suomen väkiluku oli elokuussa Tilastokeskuksen perusteella noin 5 545 000 ihmistä.

Edellisen väestöennusteensa Tilastokeskus julkaisi kahta vuotta aiemmin. Siinä arvioitiin, että Suomen väkiluku lähtee laskuun vuonna 2031.

Suomen väkiluku on kasvanut jo usean vuoden ajan pelkästään maahanmuuton varassa. Kuolleiden suomalaisten määrä ylitti syntyneiden määrän vuonna 2016.

Syntyvyys laski noin neljänneksellä 2010-luvun aikana. Lasku pysähtyi viime vuonna ensimmäistä kertaa yhdeksän vuoden jälkeen, mutta kuolleita oli silti lähes 10 000 enemmän kuin syntyneitä.

– Koronavuosi on yksi vuosi muiden vuosien joukossa. Kun otetaan huomioon viimeisen viiden vuoden kehitys, sillä on oma pieni painoarvonsa, sanoo yliaktuaari Markus Rapo tiedotteessa.

Väkiluku alle nykytason 30 vuodessa

Tuore ennuste on linjassa aiempien arvioiden kanssa, jotka koskevat väestön keskittymistä, ikääntymistä ja vähentymistä.

Muutos Tilastokeskuksen aiemmista ennusteista on ollut nopea, sillä vielä 2015 se arvioi, että Suomen asukasluku kasvaa ainakin vuoteen 2060 saakka. Tuoreen ennusteen mukaan Suomen väkiluku alittaa nykytason 2040-luvun lopulla eli alle 30 vuodessa.

Tilastokeskuksen mukaan työikäisen väestön määrän pahin lasku on toistaiseksi ohi, mutta ikärakenne kärjistyy edelleen. Syntyvyydestä on kannettu huolta, sillä väestön ikääntyessä hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen vaikeutuu.

Lisäksi väestö ei ennusteiden mukaan vähene tasaisesti kaikkialta Suomesta, vaan se keskittyy jo entuudestaan suurimmille kaupunkiseuduille. Ennusteen mukaan vuonna 2040 väkiluku kasvaisi enää Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Ahvenanmaalla. Viime vuonna väkiluku kasvoi neljässä Manner-Suomen maakunnassa ja Ahvenanmaalla.

Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat trendilaskelmia, eli ne pohjautuvat syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneeseen kehitykseen. Tilastokeskuksen mukaan ennusteen tehtävä on tarjota päättäjille mahdollisuus reagoida kehitykseen.

Ilkka Hemmilä

STT

