Tilastokeskus: Työllisyysaste oli elokuussa 72,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli tämän vuoden elokuussa 104 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 33 000 vähemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Työllisyysasteen trendiluku oli 72,8 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,6 prosenttia.

Elokuussa työllisiä miehiä oli 44 000 ja naisia 59 000 enemmän kuin vuoden 2020 elokuussa.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan työttömien työnhakijoiden määrä laski vuodessa 48 700 henkilöllä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin elokuussa 90 100. Kaikkiaan avoinna oli 155 300 työpaikkaa, mikä on 56 700 enemmän kuin vuosi sitten.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli elokuun lopussa yhteensä 281 000 työtöntä työnhakijaa. Se on 48 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 48 400 enemmän kuin kaksi vuotta sitten elokuussa.

TEMin työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Ministeriön työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen työttömyyden määritelmä edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien neljän viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien kahden viikon aikana.

Nuorten työllisyystilanne parani vuoden takaisesta

TEMin mukaan pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 111 800, mikä on 32 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita, työttömiä työnhakijoita oli 105 200 eli 10 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 9 200 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa, yhteensä 32 800.

Työttömyys laski elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ely) alueilla eniten Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Vähiten työttömien työnhakijoiden määrä laski Kainuussa, Keski-Suomessa, Hämeessä ja Uudellamaalla. Elokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 25 000, joka on 36 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Yleinen työttömyyskassa YTK kertoi tänään, että työttömyyden lasku on hidastunut kevään ja alkukesän hyvästä kehityksestä. YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli elokuussa 8,3 prosenttia. Heinäkuussa luku oli 8,1 prosenttia.

YTK:n mukaan Rovaniemi ja Pori ovat suurista ja keskisuurista kaupungeista työttömyyden kärjessä. Kuopio, Seinäjoki ja Espoo taas ovat matalimman työttömyysasteen kaupungit.

Maakunnista Lappi, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala kärsivät syvimmästä työttömyydestä.

STT

