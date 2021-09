Timo Harakka: Viimeisestäkin päästövähennyskeinosta löytynyt sopu

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan viimeisestäkin päästövähennyskeinosta on löydetty yksimielisyys ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän kesken. Kyse on Harakan mukaan biokaasun tuotannon ja käytön moninkertaistamisesta.

– Sopu tiivistyy niinkin pieneen asiaan kuin 0,5 miljoonan tonnin vaihtoehtoihin. Tutkittava vaihtoehto on sinänsä kaikkien kannattama biokaasun tuotannon ja käytön moninkertaistaminen, hän sanoi STT:lle perjantaina iltapäivällä.

Perjantain aikana asia on ollut Harakan mukaan eri ministeriöiden analysoitavana. Virkamiehet ovat selvittäneet toimen päästövaikutuksia maataloudessa ja liikenteessä.

Hallitus on sitoutunut päättämään tarvittavista lisätoimet, jotta hiilineutraalius toteutuisi eli päästöt ja nielut olisivat yhtä suuret vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saamiseksi päästöjä pitää vähentää vielä 11 miljoonaa tonnia.

Liikenteen sähköistäminen edistynyt harppauksin

Harakan mukaan päästötoimet muodostuvat kahdesta eri kokonaisuudesta. Toinen on päästökauppasektori, johon liittyy teollisuus- ja energiatuotanto. Energiatuotannon ja teollisuuden kautta saadaan 6-7 miljoonan tonnin vähennys.

– Tästä ei ole ollut missään vaiheessa kovinkaan suurta erimielisyyttä ainakaan sen osalta, ettei tavoitetta saavutettaisi, Harakka sanoi.

Puuttuvat noin viisi miljoonaa tonnia tulee liikenteen, maatalouden, teollisuuden, teollisuuskaasujen ja kasvatetun biokaasuohjelman kokonaisuudesta. Joukossa on muun muassa jo sovitun fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteitä.

– Liikenteen sähköistämisessä on edistytty niinkin isoin harppauksin, että siitä olisi saavutettavissa vielä miljoona tonnia vuoteen 2030 mennessä.

Harakan mukaan julkisuudessa on turhaan luotu mielikuvaa, että ilmastopäätöksien löytäminen olisi aivan mahdottoman vaikea ja riitainen asia.

Seuraavaksi kokonaisuuden yksityiskohtia käyvät läpi hallitusryhmien ryhmäjohtajat.

Neuvotteluissa ainakin lähdevero ja kaivosvero

Budjettiriihessä on tarkoitus sopia myös veropaketista. Sen valmistelutyö on vielä kesken. Hallituspuolueet ovat tiettävästi neuvotelleet muun muassa uudesta lähdeverosta, jota SDP ja vasemmistoliitto kannattavat. Kyseessä olisi viiden prosentin lähdevero rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille. Keskusta suhtautuu veroon nihkeästi.

Hallituksen on määrä sopia budjettiriihessään veronkorotuksista, jotka vahvistavat julkista taloutta 100-150 miljoonalla eurolla. Kevään kehysriihessä sovittiin, että kun sopeutustoimia joudutaan tekemään, niitä tehdään myös verotuksen avulla.

Hallituspuolueet neuvottelevat myös kaivosverosta, josta on STT:n tietojen mukaan useampi esitys pöydällä. Näkemykset eroavat tiettävästi siitä, määräytyisikö vero louhitun aineksen arvon vai aineksen määrän mukaan. Lisäksi pohditaan, pitäisikö verot tulouttaa kunnille vai valtiolle.

Jo kehysriihessä päätettiin, että verotuloja kerätään puuttumalla suuryritysten verovälttelyyn ja laajentamalla veropohjaa aliverotettuihin kohteisiin, kuten verosta vapautettuihin institutionaalisiin sijoittajiin.

Budjettiriihi pidetään ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona.

Saila Kiuttu

STT

