Tivoli Sariola jatkaa Salosta jouluksi Messukeskukseen – ”Korona on koetellut, mutta täällä ollaan ja porskutetaan”

Toimitusjohtaja Ville Sariola mittaa liinalla The Tribe -kieputtimen etäisyyttä viereisestä laitteesta.

– Viktor, pitää siirtää puoli metriä, että Triben laita voi aueta, johtaja kajauttaa Tivoli Sariolan ilma-akrobaatille ja kuljetuspäällikölle Viktor Kaiserille .

Ville Sariola on viidennen sukupolven tivolilainen, Viktor Kaiser kahdeksannen sukupolven sirkuslainen, ja Tivoli Sariolan historia ulottuu 133 vuoden taakse. Salon torilla on paljon markkina- ja sirkusperinnettä juuri nyt, kaiken sen kuhinan lisäksi, mikä vaaditaan, kun 12 laitetta kootaan Salon Syysmarkkinoille kahteen eri tilaan, torilavan eteen ja Ympyräparkkiin. Lokaatioiden välit täyttyvät syysmarkkinamyyjistä ja koronaturvallista tilaa pitäisi jäädä vielä ihmisillekin.

– Omanlaisensa palapelin kokoamista, kuittaa Ville Sariola, – mutta on tästä jo jonkin verran kokemusta.

Tivoli saapui Saloon jo tiistaina, eikä koko komeuden kokoamiseen ole liikaa aikaa. Aikapainetta lisää se, että jo kohta saapuu paikalle muu markkinaväki: sitä ennen pitää saada omat autot ja ylimäärät pois alta. Työtä tehdään keskiviikkona niin pitkään, että kaikki on valmista torstaiaamuksi.

Salo on tivolin neljäs ja kesäkiertueen viimeinen kohde. Tätä ennen on ehditty käydä Tuurissa, Kirkkonummella ja Tapanilassa. Korona on kohdellut monen muun elämys- ja tapahtumajärjestäjän tavoin kaltoin myös Tivoli Sariolaa. Yleensä karavaani kiertää Suomea huhtikuusta lokakuuhun, pelit soivat ja karusellit pyörivät 13 paikkakunnalla.

– Korona on ollut kova meillekin. Viime vuoden liikevaihto laski puoleen. Tänä vuonna voi positiiviseksi sanoa sen, että nyt tiedettiin paremmissa ajoin, mitä tehdään ja missä, Sariola sanoo.

Iloisiakin yllätyksiä mahtuu matkaan. Sariola sanoo olleensa varma, että Tammisaaresta ja Salosta Salo on se, joka peruu Syysmarkkinansa, mutta kävikin päin vastoin.

– Nostan hattua Salolle, että Syysmarkkinat päätettiin pitää. Hieno juttu, jossa oli toki riskinsä, mutta nyt syyskuun lopulla nähdään, että riski kannatti: ihmisillä on selkeä tarve päästä tapahtumiin ja suurimmalla osalla on jo rokotukset. Hyvä Salo! Sariola kiittelee markkinapäätöstä.

Sariola lisää, että korona on pakottanut miettimään monia asioita uusiksi. Ja viime vuonna mietittävänä oli koko homman mielekkyyttä:

– Meidän koko toimintaidea on tuottaa ihmisille hauskaa yhdessäoloa, ja jos yhdessäolo kielletään, onko koko hommassa mitään järkeä?

Tivoli Sariola sai Business Finlandin tukea vuonna 2020. Merkittävän tuen avulla pystyttiin työllistämään henkilökuntaa ja kehittämään tivolitoimintaa. Valitettavasti lomautuksilta ei olla vältytty, mikä on Sariolan mukaan toimitusjohtajan työssä se ikävin juttu.

Salossa Sariolan tiimiin kuuluu kolmisenkymmentä tivolilaista. Normaalikiertueilla karavaanin mukana kulkee 45 työntekijää.

– Nyt ilmapiiri on muuttunut, tapahtumia alkaa taas olla. Ja tässä mekin yhä ollaan ja porskutetaan! Koko ala toivoo, että ensi kevät on jo normaali.

Sariola muistuttaa, ettei tivolista ole tänä- eikä viime vuonna raportoitu tartuntoja eikä altistuksia. Tivolikentällä on koronan takia tarkennetut hygieniajärjestelyt ja laitteiden pinnat on käsitelty valosta aktivoituvalla, kulumattomalla ja pintoja desinfioivalla Nanoksi -katalyysipinnoitteella.

Salon jälkeen Sariola pistää pillit pussiin ja karusellit kasaan, mutta vain muutamaksi kuukaudeksi. Joulun jälkeen on luvassa jotain aivan uutta. Tivoli Sariola ja Sirkus Finlandia yhdistävät voimansa Helsingin Messukeskuksessa joulukuun 26. päivä aina tammikuun 8. päivään asti.

– Aloimme kehittelemään ideaa sirkuksen ja Messukeskuksen kanssa heti ensimmäisenä koronakeväänä. Messukeskuksen isoon halliin saadaan sisälle kaikki laitteet paitsi maailmanpyörä – se on kaksi metriä liian korkea, Sariola sanoo ja kertoo odottavansa innolla, miten uusia sisätivolisirkus-konsepti toimii.

Tivolin pomon suosikkilaite on myös monen kävijän kestosuosikki.

– Maailmanpyörä on värikäs ja valaistu maamerkki, joka kertoo tivolin saapuneen kaupunkiin. Monet asiakkaat käyvät ainakin siinä joka vuosi. Sariola sanoo.

Juuri nyt kootaan The Tribe -kieputinta. Se on tivolin juhlavuoden 2018 laite, ja ehkä enemmän nuorison suosiossa. Viktor Kaiser könyää Triben telineiden alta. Kaiser kertoo edustavansa sirkuslaisia kahdeksannessa sukupolvessa.

– Isoäidin kanssa olin Sariolan matkassa ensimmäistä kertaa vuonna 1985. Ja sen jälkeen lähes joka vuosi, Tshekistä kotoisin oleva Kaiser kertoo.

Kaiser on paitsi tivolin kuljetuspäällikkö, myös ilma-akrobaatti.

– Ajan moottoripyörällä korkealla vaijerilla, kiipeän pylväisiin ja kävelen nuoralla, Kaiser sanoo, ja harmittelee, ettei näitä temppuja voida nyt Salon torilla tilanpuutteen takia toteuttaa. Ehkä joku toinen kerta?

Tivoli Sariola Salon Syysmarkkinoilla to-pe 11–20, la 10–16.