Piispanen kelasi mitalin myös paralympialaisten 100 metrillä – Belgian Genyn oli sadesäässä hieman vahvempi

Ratakelaaja Toni Piispanen täydensi hienon kautensa nappaamalla toisen mitalinsa Tokion paralympialaisissa. Aiemmin kisoissa miesten T51-luokan 200 metrin voittanut Piispanen kelasi perjantaina hopeaa luokan 100 metrin matkalla.

200 metrillä Piispasen taakse hopealle jäänyt Belgian Peter Genyn oli tällä kertaa suomalaista vahvempi ja kelasi satasen voittoon paralympialaisten ennätysajalla 20,33. Piispasen hopea-aika oli maalissa 20,68, jolla hän piti takanaan pronssille tulleen Belgian Roger Habschin.

Tokiossa satoi perjantaina vettä. Piispanen oli hopeamitaliinsa tyytyväinen, mutta kertoi myös, että hänellä on vielä hieman petrattavaa sadesään kelauksessa.

– Tosi tyytyväinen olen. Aika haastava keli oli, kun satoi vettä. Kaveri (Genyn) oli tänään paljon parempi hanskaamaan nämä hommat, Piispanen sanoi Ylen tv-haastattelussa.

– Vesikeli on aina hankalaa kelaajille. Tämä oli kuitenkin yksi parhaita vesikelin aikoja, jonka olen tehnyt.

Piispasen kausi on ollut lähes täysosuma.

– Ihan älyttömän huikea kausi ollut. Maailmanennätys 200 metrillä, paralympiakultaa kakkosella ja hopeaa satasella. Huhhuh, tosi kova, suomalainen tunnelmoi.

Suomen joukkueella on Tokion kisoista nyt yhteensä viisi mitalia.

STT

