Tulli havainnut useissa elintarvikkeissa terveydelle haitallista kasvinsuojeluainetta

Tulli on löytänyt elintarvikevalvonnassaan terveydelle haitallista etyleenioksidia useista elintarvikkeista.

Etyleenioksidia on viime vuoden lopulta alkaen löytynyt valvonnassa viidestä siemen- ja pähkinätuote-erästä.

Etyleenioksidi on terveydelle haitallinen kasvinsuojeluaine, joka voi pitkäaikaisessa käytössä aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Se on luokiteltu syöpää ja solumutaatioita aiheuttavaksi sekä lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi.

Ruokaviraston mukaan aineelle ei ole pystytty asettamaan toksikologista raja-arvoa eikä turvallisen saannin rajaa, joten sitä ei saisi päätyä elintarvikkeisiin lainkaan.

Joissain osissa maailmaa etyleenioksidia käytetään kuitenkin kasvinsuojeluaineena esimerkiksi siementen ja mausteiden steriloinnissa. EU:ssa käyttö tähän tarkoitukseen on kielletty.

Tuotteita sekä EU:sta että EU:n ulkopuolelta

Tulli ryhtyi valvomaan etyleenioksidin pitoisuuksia tuontielintarvikkeissa sen jälkeen, kun havainnot aineesta lisääntyivät EU-alueella vuonna 2020.

Tullin havainnoimista etyleenioksidia sisältäneistä elintarvikkeista osa oli peräisin EU-alueelta, osa EU:n ulkopuolelta. Etyleenioksidia on tähän mennessä tutkittu 30 tuote-erästä.

– Etyleenioksidia löytyi seesaminsiemenistä, seesaminsiemeniä sisältävistä pähkinävalmisteista sekä luomupsylliumjauheesta. Vaikka löydösten määrä suhteessa valvottuihin tuote-eriin ei ole valtavan suuri, havainnot osoittavat valvonnan tärkeyden, sanoo Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling tiedotteessa.

Aiemmin tässä kuussa Suomessa vedettiin pois myynnistä useita erilaisia gluteenittomia leipomotuotteita etyleenioksidijäämien vuoksi. Aineen jäämiä on aiemmin löydetty myös muun muassa jäätelöistä ja ravintolisistä.

Tullin mukaan etyleenioksidin valvonta on tulevaisuudessa tehostumassa, kun Tullilaboratorion oma tutkimusmenetelmä valmistuu.

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikkeiden-turvallisen-kayton-ohjeet/tietoa-vierasaineista/etyleenioksidi/

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/takaisinvedot/

Maiju Ylipiesa

STT

Kuvat: