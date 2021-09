Turun kaupungin vanhuspalveluyksikössä väkivallanteossa kuoli yksi asukas ja toinen sai sairaalahoitoa vaativia vammoja

Lounais-Suomen poliisi kertoo tutkivansa Turun kaupungin vanhuspalveluyksikössä tiistaina illalla tapahtunutta väkivallantekoa.

Poliisin mukaan uhreja on kaksi ja he ovat vanhuspalveluyksikön asukkaita. Uhreista toinen kuoli saamiinsa vammoihin ja toinen sai sairaalahoitoa vaativia vammoja.

Poliisi kertoo, että epäilty on todennäköisesti yksikön asukas ja hänet on siirretty pois kyseisestä yksiköstä.

Poliisi tutkii tässä vaiheessa asiaa tappona ja törkeänä pahoinpitelynä. Rikosnimikkeet voivat muuttua tutkinnan edetessä.

STT