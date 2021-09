Tutkimus: Koronapandemia aiheutti suurimman laskun Länsi-Euroopan elinajanodotteissa sitten toisen maailmansodan

Globaalien elinajanodotteiden kasvattamisessa viime vuosina tehty edistys on valunut hukkaan koronapandemiassa, kertoo uusi tutkimus. Tutkimuksesta uutisoi Guardian.

Tutkimuksen mukaan pandemian vaikutukset ovat olleet historiallisia erityisesti Länsi-Euroopassa, jossa se on aiheuttanut suurimman laskun elinajanodotteessa sitten toisen maailmansodan. Lasku on merkittävää myös Yhdysvalloissa.

Suurin yksittäinen 2,2 vuoden lasku vuoteen 2019 verrattuna nähtiin yhdysvaltalaisten miesten parissa. Seuraavaksi suurimman 1,7 vuoden laskun kokivat liettualaiset miehet.

https://www.theguardian.com/society/2021/sep/27/covid-has-wiped-out-years-of-progress-on-life-expectancy-finds-study?utm_term=Autofeed&CMP=twt_b-gdnnews&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1632699515

