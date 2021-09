Työllisyys palaa normaaliin

Heinäkuun työllisyystilastot antavat lupauksia siitä, että korona-ajan jälkeen ollaan vihdoin palaamassa normaaliin. Salossa heinäkuun työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 11,8 prosenttia, kun se ennen koronaa heinäkuussa 2019 oli 11,7 prosenttia. Viime vuoden heinäkuussa vastaava luku oli 15 prosenttia.

Samanlainen kehitys on näkyvissä myös koko Suomen luvuissa, ja työllisyysaste on noussut korona-aikaa edeltävälle tasolle. Suhdannevaihteluista puhdistettu työllisyysaste oli koko maassa 72,7 ja työttömyysaste 7,9 prosenttia. Työllisyysaste nousi nyt samalle tasolle kuin viime vuoden helmikuussa ennen koronapandemiaa.

Työllisyys heikkeni nopeasti viime vuoden keväällä, kun korona levisi maailmanlaajuisesti ja yhteiskuntia jouduttiin sulkemaan pandemian leviämisen rajoittamiseksi. Alimmillaan Suomen työllisyysaste oli viime vuoden kesäkuussa 69,7 prosenttia.

Työttömyyden nopeaa kasvua selittivät erityisesti lomautukset, kun yritykset joutuivat rajoitusten vuoksi lomauttamaan henkilöstöään. Nyt lomautusten määrä on voimakkaasti vähentynyt viime vuoden luvuista.

Salossa työtä vailla oli heinäkuun lopussa 2 750 työnhakijaa. Viime vuonna samaan aikaan työttömien määrä oli lähes 800 suurempi.

Lomautettuna työttömistä on 259 henkilöä. Lomautettujen määrä on laskenut niin Salossa kuin muuallakin maassa.

Avoimia työpaikkoja Salossa oli heinäkuun lopussa 454. Se on enemmän kuin ennen koronaa. Vuoden 2019 heinäkuussa avoimia työpaikkoja oli tarjolla 349. Viime vuonna vastaavaan aikaan avoimia työpaikkoja oli vain 233.

Valoisia lukuja varjostaa pitkäaikaistyöttömyyden kasvu. Salossa pitkäaikaistyöttömien määrä oli heinäkuussa 870. Viime vuonna samaan aikaan luku oli 635, ja ennen koronaa vuoden 2019 heinäkuussa 633.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu kertoo, että työmarkkinoilla on vaikeita rakenteellisia ongelmia. Monilla aloilla osaajista on pulaa, kun samaan aikaan yhä useammalla pitkäaikaistyöttömällä on vaikeuksia löytää uusi työpaikka.

Vahva talouskasvu on paras keino saada uusia työpaikkoja. Orastavaa talouskasvua ei saa tukahduttaa sen vuoksi, että yrityksille ei ole tarjolla osaavaa työvoimaa. Täsmäkoulutuksella voidaan auttaa, että työt ja tekijät kohtaavat nykyistä paremmin.