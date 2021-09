Työmiehen keskiviikko – Siirtolan SalPa antoi nuorukaisten hieroa palloa, mutta pöntöistä vastasi kotijoukkue

Erotuomari Antti Kolehmainen viheltää SalPa–Honka Akatemia-ottelun päättyneeksi ja kotijoukkueen numero kuusi rojahtaa nurmikon pintaan kuin käskystä. Työmiehen ysikymppinen ei olisi voinut kestää enää sekuntiakaan kauempaa.

– Molemmat pohkeet kramppasivat viimeisessä pääpallossa, horjuva työmies nimeltään Jami Siirtola puuskutti.

– Tiedettiin varsin hyvin, että jos jotain aiomme tästä pelistä saada mukaan, niin pitää juosta ja tehdä töitä.

Ja Siirtolahan juoksi ja teki töitä. Viidettä kauttaan SalPan keskikentällä uurastava TPS-kasvatti oli pikkunäppärien Honka-nuorukaisten keskellä kuin ärsyttävä itikka muuten mukavissa grillijuhlissa.

Honka hallitsi palloa varsinkin ottelun avauspuolikkaalla mielin määrin, mutta vierailla ei ollut mitään asiaa SalPan tiiviin muodon keskelle. Siitä piti huolen ensin Siirtola ja viimeistään kentän paras pelaaja, toppari Samuel Olabisi.

– Taktiikka oli selvä. Jos prässätään ylhäältä, niin prässätään heti. Mutta jos ei prässätä, niin tiputaan nöyrästi puoleen kenttään ja annetaan niiden liikutella palloa muodon ulkopuolella. Ja jossain välissä käydään tekemässä kokemuksella pari pönttöä, Siirtola tiivisti ottelun kulun ja naurahti päälle.

Pöntöistä ensimmäinen syntyi ottelun 59. minuutilla. Efraim Mavengo laukoi maannuoliaisen, jonka Honka-vahti Roope Paunio torjui eteensä. Pallon siivosi verkkoon Niko Vuorela.

– Vuorela on nyt sellaisessa iskussa, ettei hän tarvitse kuin yhden paikan, Siirtola kertoi.

VAR-teknologia olisi saattanut tuomita tilanteen paitsioksi…

– Onneksi ollaan kakkosdivarissa, Siirtola muistutti realiteeteista.

Toinen pönttö syntyi 10 minuuttia myöhemmin. Loukkaantuneen Otto Rautiaisen tilalle tullut Luiyi Laguerre porhalsi oikealta ja leikkasi kohti maalia. Syötöksi tarkoitettu pallo kimposi Honka-puolustajan kautta maaliin ja tulostaulu päivittyi pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomaan muotoon 2–0.

Mutta mikä sitten on ansaittua ja mikä ansaitsematonta jalkapallo-nimisessä lajissa?

Vaikka Honka hieroi tanskalaisvalmisteista pelivälinettä kotijoukkuetta huomattavasti hartaammin, oli vierasjoukkueella koko ottelussa ainoastaan kaksi kohtalaista maalipaikkaa. Ensimmäinen sujahti pallon verran ohi ja toisen blokkasi Olabisi. SalPa taas teki kaksi maalia, vaikka maalipaikkoja oli tasan yksi.

SalPa olikin vastustajaansa tiiviimpi ja fiksumpi. Ja juuri tiiviydellä ja fiksuudella joukkue on pitänyt asemansa sarjan kärkitaistelussa, vaikka välillä onkin lipsunut.

– Tässä on jo aika monta kautta Kakkosta alla. Pitää joskus kokemuksellakin katsoa tätä hommaa, Siirtola mietti.

On muistettava, että ennen kauden alkua odotukset olivat maltilliset. Esimerkiksi paikallislehti aavisteli piste per peli -kautta, joka saattaisi riittää täpärään säilymiseen. Nyt SalPa on tuota tavoitetta jo kolme pistettä edellä ja jäljellä on vielä seitsemän ottelua.

– Ollaan varmaan ylitetty jo joidenkin odotukset (toim. huom. selvä piikki paikallislehdelle). Tässä joukkueessa on kiva pelata, kun kaikki antavat kaikkensa, Siirtola hehkutti edelleen puuskuttaen.

Lauantaina SalPa matkustaa Suomen toiseen kokonaan veden ympäröimään kaupunkiin Paraisille, jossa odottaa Kakkosen B-lohkon kärkeen noussut Pargas IF. Vierasvoitolla SalPan nousujuna töräyttäisi ensitöräytyksensä, tappiolla Piffen karkaisi saavuttamattomiin.

– Me tykätään tulla takaa ohi, Siirtola väitti.

Jo valmiiksi vaikeaa tehtävää hankaloittaa se, että keskiviikon matsissa loukkaantuivat omat pojat Onni Vesterinen ja Otto Rautiainen. Lisäksi Laguerren ja aliarvostetun yleismiehen Mika Scoarnecin korttitilit täyttyivät ja kaksikko on lauantaina pelikiellossa. Myös nilkkavaivainen luottotoppari Jakson Mendes on sivussa.

Toisaalta Mikke Louhela palasi keskiviikkona kokoonpanoon ja Lucas Gabrielssonia säästeltiin lauantaille. Siinä kaksi laatukorvaajaa.

Mutta ehtivätkö työmies Siirtolan kramppaavat pohkeet palautua lauantaiksi?

– Äh. Juodaan vähän vettä ja palautellaan. Viimeiset pelit painetaan vaikka väkisin loppuun.

(Se toinen kokonaan veden ympäröimä suomalaiskaupunki on muuten Kaskinen.)

Kakkosen B-lohko: SalPa–FC Honka Akatemia 2–0 (0–0)

Maalit:

59. Niko Vuorela 1–0

69. Oma maali 2–0

SalPan kokoonpano: Joni Rahila; Onni Vesterinen (54. Eero Lehtinen, v), Pekka Mattila, Samuel Olabisi, Mika Scoarnec (v); Iku Leino, Niko Leskelä (70. Akseli Auranen), Jami Siirtola (v), Otto Rautiainen (28. Luiyi Laguerre, v); Efraim Mavengo (70. Severi Keskitalo), Niko Vuorela (70. Mikke Louhela)

Erotuomari: Antti Kolehmainen

Yleisöä: 233

SSS-pisteet: Olabisi 3, Siirtola 2, Laguerre 1.

SSS-pistekisan tilanne: Siirtola 10, Olabisi, Jakson Mendes ja Louhela 6, Leino ja Laguerre 4, Rahila ja Scoarnec 3, Leskelä, Mattila ja Vesterinen 2.

SalPan seuraava ottelu: la 11.9. PIF–SalPa Pajbackassa kello 15.