Työoloistaan kritiikkiä saanut Hesburger ilmoittaa korjaustoimenpiteistä – työntekijöille perustetaan nimetön palautekanava, rekrytointiin lisätään panoksia

Pikaruokaketju Hesburger ilmoittaa ryhtyvänsä useisiin toimenpiteisiin työolojensa korjaamiseksi. Toimilla Hesburger reagoi julkiseen kritiikkiin, jota yhtiön työntekijät esittivät esimerkiksi alituisesta kiireestä ja pitämättömistä tauoista.

Yhtiö ilmoittaa perustavansa työntekijöilleen nimettömän palautekanavan. Hesburgerin mukaan myös ravintolapäälliköitä on jatkossa määrä tukea esimiestyössä, ja heillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa ravintolan työntekijätilanteeseen ja asiakaspalvelun laatuun.

Lisäksi yhtiö tarkastelee joidenkin tehtävien siirtämistä ravintoloista tukitoimintojen hoidettavaksi.

Korjaustoimenpiteet liittyvät Hesburgerin mukaan selvitykseen, jossa on selvitetty ongelmien syitä muun muassa ulkopuolisen toteuttamalla henkilöstökyselyllä ja keskusteluilla ravintolapäälliköiden kanssa.

Operatiivinen johtaja Vesa Viitanen summaa selvityksessä havaittuja puutteita sanomalla, että avoin vuoropuhelu ei ole henkilöstön ja johdon välillä toiminut. Esimerkiksi reagointi ravintolan tilauskanavien jatkuvaan kasvuun ei ole henkilöstön mitoituksen osalta ollut riittävää.

– Asettamamme tavoitteet ovat johtaneet siihen, että ravintoloita on paikoin johdettu liian tuloshakuisesti ja työntekijöiden kuunteleminen on jäänyt taka-alalle. Nyt tähän tulee muutos, Viitanen sanoo tiedotteessa.

Työaikakäytäntöihin muutoksia

Työtekijät antoivat kritiikkiä myös käytännöstä, jossa väkeä oli hiljaisena iltana painostettu lähtemään kotiin ennen työvuoron loppumista. Jotkut työntekijät ilmoittivat myös tehneensä ylitöitä nostamatta niistä korvausta, koska heidän mukaansa ylityön tekemiseen suhtauduttiin yhtiössä nihkeästi.

Hesburgerin mukaan jatkossa kotiinlähtö ennen vuoron loppumista voi tapahtua joko työntekijän tai esimiehen aloitteesta ja vaatii kummankin suostumuksen. Työntekijää voidaan myös pyytää jäämää pidempään töihin, jolloin siitä maksetaan ylityökorvaus.

Lisää henkilökuntaa haetaan

Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela sanoo, että yhtiö aikoo myös panostaa rekrytointiin, jotta ravintoloissa olisi riittävästi henkilökuntaa.

Toimitusjohtaja uskoo, että Hesburger voi edelleen olla nuorille hyvä ensimmäinen työpaikka. Hän myös pahoittelee tehtyjä virheitä.

– Olemme pahoillamme johtamisessa tehdyistä virheistä ja tulemme korjaamaan epäkohdat. Iloiset ja hyvinvoivat työntekijät ovat perheyrityksemme tärkein voimavara ja meidän tehtävämme on pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, Salmela sanoo tiedotteessa.

Hesburger kertoo seuraavansa toimenpiteiden vaikutuksia ulkopuolisen toteuttamalla henkilöstökyselyllä jälleen alkuvuodesta.

Mika-Matti Taskinen

STT

