Ukrainan presidentin pääneuvonantaja joutui salamurhayrityksen kohteeksi – autoa kohti ammuttiin useita laukauksia

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin pääneuvonantaja Serhiy Shefir on joutunut salamurhayrityksen uhriksi pääkaupunki Kiovan lähellä sijaitsevassa kylässä, kertovat maan viranomaiset.

Sanomalehti Kyiv Postin mukaan Shefir selvisi ilman vammoja, mutta hänen autonkuljettajansa haavoittui. Autoa kohti ammuttiin yli kymmenen luotia. Shefir on yksi Ukrainan presidentin tärkeimmistä neuvonantajista.

Tietoa tekijästä ei vielä ole.

Zelenskyi itse on tällä hetkellä YK:n yleiskokouksessa Yhdysvalloissa.

https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/attempt-to-kill-zelenskys-chief-assistant-reported.html

STT

