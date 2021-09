Ulkoministeri Haavisto: Aktiivinen Saksa on EU:n etu

Aktiivinen Saksa on EU:n etu, kommentoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) STT:lle sunnuntaina iltakahdeksan jälkeen.

Haavisto kertoi seuraavansa Saksan liittopäivävaalien tulosiltaa jännittyneenä tilanteessa, jossa sosiaalidemokraatit ja kristillisdemokraatit ovat lähes tasatilanteessa.

Haaviston mukaan vaalien voittajat ovat puolueita, jotka näkevät ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tärkeän jatkuvuuden ja kannattavat EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Haaviston mukaan Saksan rooli brexitin jälkeisessä EU:ssa on ollut kasvamassa.

Erityisesti Haavisto kertoi seuraavansa sitä, kuka valitaan Saksan uudeksi liittokansleriksi tehtävästä väistyvän Angela Merkelin jälkeen.

Haaviston mukaan liittokansleri Merkelin henkilökohtainen panos EU:n kehittämisessä on ollut suuri.

– Tässä tulee isot saappaat tulevalle liittokanslerille, Haavisto kuvaili.

Haavisto kertoi seuraavansa innostuneesti myös vihreiden menestystä.

STT

