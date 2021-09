Ulkoministeriö: Suomalaisia konsuliavustettavia mukana Qatarin evakuointilennolla Kabulista

Suomalaisia konsuliavustettavia tuotiin sunnuntaina Qatarin evakuointilennolla Afganistanin pääkaupungista Kabulista Qatarin pääkaupunkiin Dohaan. Ulkoministeriö (UM) kertoi asiasta Twitterissä sunnuntai-iltana.

– Lennolla oli kourallinen konsuliavun piiriin kuuluvia henkilöitä eli Suomen kansalaisia tai pysyvästi Suomessa asuvia ulkomaalaisia, UM:stä kerrotaan sähköpostitse STT:lle.

Evakuointilento on jo saapunut Dohaan. Afganistanista evakuoidut majoittuvat väliaikaisesti Qatarissa, minkä jälkeen he jatkavat kaupallisilla jatkolennoilla kotimaihinsa.

Ulkoministeriö kertoo, että evakuointia valmisteltiin yhteistyössä Qatarin ja Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon kanssa.

UM sanoo selvittäneensä kriisin alusta lähtien jatkuvasti, miten apua tarvitsevat ihmiset saataisiin Afganistanista Suomeen.

– Qatarin kone on yksi ainoita, jotka ovat laskeutuneet Kabuliin sen jälkeen, kun siviililentokenttä avautui uudelleen, ministeriöstä kerrotaan.

Evakuointilennolla yli 230 ihmistä

Qatarin apulaisulkoministeri Lolwah al-Khater kertoi aiemmin sunnuntaina Twitterissä, että Qatar Airwaysin matkustajalentokone lähti Kabulin lentokentältä mukanaan yli 230 ihmistä. Al-Khaterin mukaan lennolla oli afganistanilaisten lisäksi Suomen ja muiden Euroopan maiden kansalaisia sekä Yhdysvaltojen ja Kanadan kansalaisia.

Yhdysvaltalaisen CBS-kanavan toimittajan Ahmad Mukhtarinmukaan kyseessä oli suurin evakuointilento elokuun 31. päivän jälkeen.

Ulkoministeriön mukaan Suomi jatkaa edelleen Afganistanissa olevien avustamista eri keinoin. UM selvittää eri vaihtoehtoja evakuoitavien auttamiseksi sekä lentoteitse että maarajojen kautta.

– Ilman Qatarin ystävällistä elettä EU:lle tämäkään evakuointioperaatio ei olisi ollut mahdollinen, UM:stä kerrotaan.

Iiro-Matti Nieminen

STT

