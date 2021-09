Unkari taistelee maallistumiskehitystä vastaan lisäämällä ristejä ja katekismuksia kouluihin – rahan kanavoiminen kristillisiin kouluihin uhkaa eriarvoistaa opetuksen

– Jeesus rakastaa minua, Jeesus on onnemme, laulavat lapset käsiään taputtaen Unkarissa sijaitsevassa kirkossa.

Käynnissä ei ole jumalanpalvelus, vaan alakoulun aamun aloittava hartaushetki. Se on osa Unkarin pääministeri Viktor Orbanin vuosikymmen sitten alulle panemaa ”konservatiivista vallankumousta”. Yhtenä vallankumouksen kulmakivenä on kristinuskon roolin vahvistaminen opetuksessa, mikä kulkee eurooppalaisen kouluopetuksen maallistumiskehitystä vastavirtaan.

Orban on nähnyt maallistumisen ”kommunisminaikaisena uskonnon tukahduttamisena”, jonka vastapainoksi luokkahuoneisiin on kannettu ristejä ja katekismuksia.

– Koulutuksen pitäisi olla kirkon instituutioiden asia. Lapset oppivat kunnon kristityiksi ja kunnon unkarilaisiksi, Orbanin silloinen kansliapäällikkö Janos Lazar muotoili vuonna 2016.

Valtio myös tukee rahallisesti uskonnollisia kouluja yhä voimakkaammin muiden koulujen kustannuksella, mikä on lisännyt oppilaitosten painetta hakeutua kirkon huomaan. Jo noin viidennes Unkarin kouluista on nykyään katolisia kouluja, kun osuus ennen Orbanin valtaannousua vuonna 2010 oli reilut yhdeksän prosenttia.

Julkiset koulut häviäjiä

Eräs suuntansa muuttaneista on Ferenc Lisztin koulu Kaakkois-Unkarissa sijaitsevassa Hodmezovasarhelyn kaupungissa. Koulutyön ohjaamisesta alkoivat vastata vuosi sitten dominikaaninunnat.

Rehtori Andrea Magyarin mukaan muutoksen myötä koulutyön johtamisesta on tullut vähemmän byrokraattista ja lämminhenkisempää. Vanhemmat antavat myös koulussa vallitsevalle ilmapiirille kiitosta.

Lisääntyneillä valtion tukirahoilla Ferenc Lisztissä on myös voitu toteuttaa kaivattuja remontteja.

Koulujen kristillistämiskehityksen häviäjiä ovat kuitenkin julkiset koulut ja niiden oppilaat. Esimerkiksi kouluvuonna 2017-2018 kristilliset koulut saivat tukea 570 euroa oppilasta kohti, kun julkisissa kouluissa tuki jäi neljännekseen siitä.

Tämä on nostattanut huolta opetuksen voimistuvasta eriarvoistumisesta ja julkisten koulujen heitteillejätöstä.

Yksi huolestuneista on Hodmezovasarhelyn pormestari Peter Marki-Zay. Katolisena hän kannattaa kristillisten arvojen opettamista kouluissa, mutta ei hyväksy varojen jakautumista koulujen välillä.

– Pidän epäreiluna sitä, että uskonnolliset koulut saavat enemmän tukea hallinnolta kuin julkiset, hän sanoo.

Paavi piipahtamassa Unkarissa

Orbanin uskotaan nostavan koulutuksen kristillistämisen esiin tavatessaan sunnuntaina paavi Franciscuksen Budapestissä.

Kristillisten arvojen korostaminen opetuksessa on yhteinen nimittäjä johtajien kohtaamisessa, josta muutoin on povattu niukkaa ja jännitteistä. Orbanin itsevaltaiset ja maahanmuuttovastaiset ulostulot ovat monella tapaa päinvastaisia kuin pakolaisten ja lähimmäisen rakkauden puolesta puhuvan paavin.

Jo paavin matkan kestoa Unkarissa on pidetty paljon puhuvana. Hän viipyy Budapestissä vain seitsemän tuntia, minkä jälkeen katolisen kirkon johtaja jatkaa lähes kolmeksi päiväksi Slovakiaan.

