USA:n asevoimien komentaja pelkäsi Trumpin aloittavan sodan Kiinan kanssa ja käyttävän ydinaseita, kertoo paljastuskirja – vakuutti kiinalaiskollegalle, ettei USA hyökkää

Yhdysvaltain asevoimien komentaja Mark Milley pelkäsi entisen presidentin Donald Trumpin aloittavan sodan Kiinan kanssa hävittyään marraskuun 2020 presidentinvaalit, selviää ensi viikolla julkaistavasta paljastuskirjasta. Milley myös määräsi avustajiaan olemaan toimimatta välittömästi ja ilmoittamaan hänelle, jos Trump haluaisi käyttää ydinaseita.

Ennakko-otteita kirjasta julkaisivat yhdysvaltalaislehti Washington Post ja uutiskanava CNN tiistaina paikallista aikaa.

Kirjan mukaan Milley soitti kaksi salaista puhelua kiinalaiskollegalleen vakuuttaakseen, että Trumpin Kiinan-vastaiset puheet eivät tarkoita sotilaallisten toimien aloittamista. Trump puhui presidentinkautensa loppuaikana muun muassa maailmalle levinneestä koronaviruksesta kyseenalaisella ”kiinalaisvirus”-termillä sekä syytti Kiinaa pandemian synnyttämisestä.

Yhdysvaltain puolustusministeriö kieltäytyi kommentoimasta kirjan väitteitä. Ex-presidentti Trump puolestaan hermostui väitteistä ja syytti Milleyta muun muassa Yhdysvaltain joukkojen kaoottisesta vetäytymisestä Afganistanista.

– Oletan, että häntä syytettäisiin maanpetoksesta, jos hän olisi ollut tekemisissä kiinalaisen kollegansa kanssa presidentin selän takana, Trump sanoi lausunnossaan.

”Me olemme 100-prosenttisesti vakaa”

Ensimmäisessä salaisessa puhelussa lokakuussa juuri ennen presidentinvaaleja Milley vakuutti kenraali Li Zuochengille, että Yhdysvaltojen hallitus on vakaa eikä maa aio hyökätä Kiinaa vastaan.

Tammikuussa Milley otti jälleen yhteyttä Kiinaan, kun Trumpin kannattajat olivat hyökänneet loppiaisena kongressirakennukseen. Edustajainhuone ja senaatti olivat tuolloin vahvistamassa nykyisen presidentin Joe Bidenin vaalivoittoa. Viisi ihmistä kuoli mellakoinnin seurauksena.

Tapaukset olivat herättäneet huolta Trumpin epävakaudesta niin Yhdysvalloissa kuin Kiinassa.

– Me olemme 100-prosenttisesti vakaa. Kaikki on hyvin. Mutta demokratia voi olla joskus holtitonta, Milley sanoi puhelussa kirjan mukaan.

Kirjassa kerrotaan Milleyn jopa lykänneen Intian valtameren ja Tyynenmerenosaston sotaharjoituksia, jotka Kiina olisi voinut tulkita mahdollisena uhkana.

Kirjassa sanotaan, että Milleyn voi tulkita ylittäneen valtuutensa. Asevoimien komentaja sanoo puolestaan, että uskoi toimineensa oikein varmistaakseen, ettei sotaa syttynyt Kiinan tai muiden valtioiden kanssa, ja ettei ydinaseita käytetty.

Pelko siitä, että Trump pitää kiinni virastaan sodan keinoin

Milley keskusteli kirjan mukaan myös muun muassa CIA:n pääjohtaja Gina Haspelin sekä turvallisuusvirasto NSA:n johtaja Paul Nakasonen kanssa tarpeesta olla valppaana, koska Trump voisi toimia irrationaalisesti.

Milley ja esimerkiksi Haspel olivat huolissaan siitä, että Trump ryhtyisi hyökkäykseen Kiinaa tai Irania vastaan turhautumisen takia tai löytääkseen tavan pitää kiinni presidentinvirastaan.

Milley oli keskustellut myös edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosin kanssa. Pelosi oli ottanut yhteyttä Milleyyn Capitolin kongressihyökkäyksen jälkeen tammikuussa, ja kirjan tekijät olivat saaneet kopion puhelusta.

Milley soitti tammikuun puhelunsa Kiinaan sen jälkeen, kun oli puhunut Pelosin kanssa.

– Mitä varotoimenpiteitä on käytettävissä, jotta epävakaa presidentti ei aloittaisi sotatoimia tai pääsisi käsiksi laukaisukoodeihin ja määräisi ydiniskun? Jos häntä ei voitu estää edes hyökkäämästä Capitoliin, kuka edes tietää mitä muuta hän voi tehdä? Pelosi kysyi.

Pelosi sanoi myös, että Trump on hullu. Milley sanoi olevansa Pelosin kanssa kaikesta samaa mieltä.

STT

