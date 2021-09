Uudessa-Seelannissa kuusi haavoittunut puukotuksessa – pääministerin mukaan hyökkääjä oli jatkuvassa seurannassa

Uuden-Seelannin Aucklandissa kuusi ihmistä on haavoittunut supermarketissa tapahtuneessa puukotuksessa.

Hyökkääjä ehti iskeä veitsellä kuutta ihmistä, ennen kuin poliisi ampui hänet kuoliaaksi. Kolme ihmistä on kriittisessä tilassa hyökkäyksen jäljiltä.

Pääministeri Jacinda Ardern kutsui hyökkäystä terrori-iskuksi. Ardernin mukaan hyökkääjä oli jatkuvan valvonnan alla epäillyn terroriuhan vuoksi. Miehellä oli muun muassa ollut hallussaan äärijärjestö Isisin propagandamateriaalia, kertoo sanomalehti New Zealand Herald.

Sri Lankasta kotoisin oleva mies oli saapunut Uuteen-Seelantiin vuonna 2011.

