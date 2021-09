Uutissuomalainen: Yksityisen varhaiskasvatuksen voitontavoitteluun ei tule rajoituksia – mutta luvanvaraisuus etenee

Opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoo Uutissuomalaisen haastattelussa, että yksityisen varhaiskasvatuksen voitontavoitteluun ei ole tulossa rajoituksia tällä hallituskaudella. Hallitusohjelmaan on kirjattu asian selvittäminen, mutta hanke ei ole etenemässä.

Anderssonin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriössä ei ole onnistuttu löytämään riittävän vahvoja juridisia perusteita sille, että perustuslain turvaamaa elinkeinovapautta voitaisiin lähteä rajaamaan.

Tehokkain tapa puuttua voitontavoitteluun varhaiskasvatuksessa on se, että kuntapäättäjät eivät ulkoistaisi varhaiskasvatusta ”liian laajasti”, esimerkiksi palveluseteleillä tai ostopalvelusopimuksilla, Andersson sanoo.

Toinen yksityiseen varhaiskasvatukseen liittyvä asia sen sijaan etenee. Varhaiskasvatuslakia on määrä muuttaa niin, että nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan laissa säädetään yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuudesta. Toiminnan aloittaminen edellyttäisi siis jatkossa aluehallintoviraston hyväksyntää.

Esitys annetaan eduskunnalle syksyn aikana ja lainmuutoksen on määrä astua voimaan vuonna 2023.

STT

