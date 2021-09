Väärät uskomukset vaikuttavat Venäjällä matkailevien suomalaismiesten kondominkäyttöön. Tuoreen selvityksen mukaan osa suomalaismiehistä pitää tartuntariskiä vähäisenä, vaikka Venäjällä on maailman kolmanneksi pahin hiv-epidemia.

Hivpointin ja Lapin yliopiston selvityksen kyselytutkimuksessa ilmeni, että jopa yli 80 prosenttia Venäjällä matkailleista ja siellä seksiä harrastaneista suomalaismiehistä piti hiv-tartunnan riskiä kohtuullisen pienenä.

Vastaajista noin puolet uskoi pystyvänsä arvioimaan kondomin käytön tarpeellisuuden seksikumppanin ulkonäön tai tämän kanssa käydyn keskustelun perusteella. Runsas kolmannes vastanneista käytti kondomia Venäjällä vain silloin tällöin tai ei ollenkaan. Puolet vastaajista ei ollut koskaan käynyt hiv-testissä.

Noin puolet suomalaisten uusista hiv-tartunnoista tulee matkailun aikana suojaamattomassa seksissä. Näistä tartunnoista puolet todetaan yli 50-vuotiailla heteromiehillä, ja niistä merkittävä osa on saatu Venäjän ja Thaimaan matkoilla.

– Vaikka ei viime aikoina olisi päässytkään reissuun, kannattaa hiv-testi tehdä, jos edellisellä reissulla jäi kondomi käyttämättä. Hiv voi olla vuosiakin oireeton, muistuttaa Hivpointin Riskittä reissussa -hankkeen koordinaattori Jenna Rantasuomela tiedotteessa.

Säännöllinen testeissä käyminen kannattaa, sillä mitä aiemmin hiv-tartunta todetaan, sitä paremmin sitä pystytään hoitamaan.

– Hiviin on olemassa hyvä lääkitys, joka pitää hiv-tartunnan saaneen terveenä ja estää jatkotartunnat, lisää Suomen Punaisen Ristin terveyden edistämisen suunnittelija Petra Lemmetty.

Entä ulkomaille matkailevat naiset?

Kyselyn tekoaikaan Lapin yliopiston matkailututkimusinstituutin johtajana ollut Antti Honkanen kertoo, että kyselyn tulos yllätti.

– Tiedossa kyllä oli, että suomalaisten Venäjältä saamien hiv-tartuntojen määrä on tuntuva. Silti vastauksissa yllätti, että näinkin moni oli noin huoleton, nykyisin taloussosiologian dosenttina Turun yliopistossa toimiva Honkanen sanoi STT:lle.

Hänen mukaansa vakava piirre tuloksissa oli myös se, että Venäjällä seksiä harrastaneet suomalaismiehet eivät ole käyneet hiv-testeissä.

– Koska hiv voi olla pitkään täysin oireeton, osa tartunnoista on ehtinyt kehittyä jo aids-asteelle ennen kuin ne on todettu. Käytännössä hiv ei ole enää kuolemantuomio, jos se ehditään havaita ja saada lääkitykseen ajoissa.

Honkasen mukaan suomalaisten ulkomailta saamat hiv-tartunnat on useimmin saatu Venäjällä tai Thaimaassa, tuntuva osa myös Virossa.

Kyselyssä ei selvitetty Venäjällä matkailevien suomalaisnaisten suhtautumista hiv-riskiin ja kondomin käyttöön.

– Voisi olettaa, että ne suomalaiset naiset, jotka matkustavat ulkomaille lähinnä seksin takia, menevät pääosin muualle kuin Venäjälle, Honkanen ounastelee.

Keskiviikkona julkaistut tulokset saatiin selvityksessä, jonka Hivpoint ja Lapin yliopisto tekivät vuonna 2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 441 miestä. 154:llä oli ollut seksiä Venäjän matkan aikana, ja heistä yli kaksi kolmasosaa oli yli 50-vuotiaita. Moni vastaajista kertoi matkustaneensa ennen koronarajoituksia Venäjälle usein.

Pertti Mattila

STT

