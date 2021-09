Salolaisten rokotuskattavuus kestää vertailun koko maahan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin, mutta nuoret aikuiset aiheuttavat murhetta kaupungin terveydenhuollossa.

Salossa ensimmäisen koronarokotteen on saanut jo 76,7 prosenttia koko väestöstä ja toisenkin annoksen 63,9 prosenttia.

Koko maassa luvut ovat 73,4 ja 59,1 prosenttia. Sairaanhoitopiirin alueella ensimmäisen annoksen on saanut 74,6 ja toisen 59,1 prosenttia.

Salon luvuissa on kuitenkin selvä kuoppa 25–34-vuotiaiden kohdalla.

25–29-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 68,7 ja toisen 45,8 prosenttia. 30–34-vuotiaiden luvut ovat 68,7 ja 50,9 prosenttia.

Esimerkiksi Turussa ensimmäisen rokoteannoksensa on saanut yli 75 prosenttia 25–34-vuotiaista.

Salon rokotuksista vastaava osastonhoitaja Riitta Ahlqvist ei osaa sanoa, miksi nuorten aikuisten ikäluokka ei ole ottanut rokotteita muiden tahtiin.

– Mikä tähän on syynä, se olisi mukava tietää. Rokotusaikatauluun tämä ei voi liittyä mitenkään. Olemme antaneet rokotteita sitä mukaa, kun niitä on saatu, hän toteaa.

Ahlqvistin mukaan esimerkiksi nuorten ikäluokkien rokotusinto on ollut huippuhienoa. 16–19-vuotiaista pian 80 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotteensa, ja 12–15-vuotiaissakin lähestytään 75 prosentin rajapyykkiä.

Yli 60-vuotiaissa rokotekattavuus pyörii jo 90 prosentissa ja ylikin. Viisikymppisistä yli 80 prosenttia on saanut kahden rokotteen suojan ja nelikymppisistäkin reilut 70 prosenttia.

– Tilanne on tosi tylsä. Nuorten aikuisten rokotuskattavuuden nostaminen olisi erityisen tärkeää. Ikäluokassa on paljon perheitä, joilla on pieniä lapsia, jotka eivät vielä saa rokotetta. Siinä on ihmisiä, jotka liikkuvat paljon ja voivat levittää tartuntoja. Kouluissakin on ollut tartuntaryppäitä, Riitta Ahlqvist sanoo.

Nuoret aikuiset saattavat pitää rokotusta turhana ja ajatella, että terve aikuinen sairastaa taudin korkeintaan lievänä. Riitta Ahlqvistin mukaan se ei ole mikään itsestäänselvyys.

– Toivoisin, että ihmiset luottaisivat tutkittuun tietoon. Uudet koronarokotteet ovat toimineet todella hyvin. Rokotteella saa suojan koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan, ja täyden rokotussarjan antama suoja on kaikilla erinomainen. Vaikka olisi terve ihminen, sairaus voi olla vakava. Rokotteen ottamalla suojaa itseään, ja toisaalta se auttaa kaikkia muitakin, jos kattavuutta saadaan ylöspäin.

”Rokotteiden ottamistahti on hidastunut.”

Salon terveyspalvelut on yrittänyt tehdä koronarokotuksen hankkimisesta niin helppoa kuin suinkin. Rokotukseen pääsee ilman ajanvarausta. Erilaisia pop up -rokotustapahtumia on järjestetty, ja rokottamattomille on lähetetty myös tekstiviestejä.

– Vaikea sanoa, mitä pitäisi vielä tehdä. Rokotteiden ottamistahti on hidastunut, ja rokotekattavuus nousee enää hitaasti. Sen kun joku keksisi, miten nämä ikäluokat tavoittaisi paremmin, Riitta Ahlqvist sanoo.

Hän toivoo, että THL:n uusi suositus koronatestauksesta innostaa hakemaan rokotuksen. Uuden suosituksen mukaan testausta kohdennetaan rokottamattomiin.

– Rokotteen ottaminen ei ole vielä myöhäistä, vaan sen voi tulla hakemaan vaikka heti tänään ilman ajanvarausta. Toisen annoksen ottaminen on myös erittäin tärkeää, jotta kunnon suoja koronavirustautia vastaan muodostuu. Kolmas rokoteannos on hyvä ottaa, kun sen aika tulee, Ahlqvist sanoo.