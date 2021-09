Vain pieni osa Ruotsin räjähdeiskuista johtanut syytteisiin, tutkinta jatkuu Göteborgissa

Göteborgissa jatkuvat tutkimukset räjähdyksen ja tulipalon toissapäivänä vaurioittamassa kerrostalossa. Poliisi ilmeisesti tietää jo tarkan räjähdyspaikan, mutta sitä ei haluta toistaiseksi paljastaa.

Osa talosta evakuoiduista asukkaista on voinut hakea tavaroita kodeistaan, mutta yöpyä talossa ei edelleenkään saa.

Räjähdeiskujen tutkinta on osoittautunut Ruotsissa vaikeaksi. Tilastojen mukaan viime vuosina tehdyistä iskuista vain noin yksi kymmenestä on johtanut syytteiden nostamiseen. Tukholman poliisin kriminologin Sven Granathin mukaan tämä luo turvattomuutta ja nakertaa uskoa oikeuslaitoksen kykyyn ratkaista ongelmia.

