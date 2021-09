Valko-Venäjän opposition Kalesnikava sai 11 vuoden vankeustuomion, asianajaja Znak 10 vuodeksi vankeuteen

Valko-Venäjällä oppositiohahmo Maryja Kalesnikava on saanut 11 vuoden vankeustuomion. Kalesnikavan asianajaja Maksim Znak tuomittiin 10 vuodeksi vankeuteen.

Asiasta kertoo muiden muassa Valko-Venäjän maanpaossa elävä oppositiojohtaja Svjatlana TsihanouskajaTwitterissä.

Kalesnikavaa ja Znakia syytettiin muun muassa vehkeilystä vallan anastamiseksi maassa sekä kansallista turvallisuutta vaarantavaan toimintaan yllyttämisestä. Pitkiä tuomioita pidettiin jo etukäteen varmana.

Valko-Venäjän viranomaiset sieppasivat Kalesnikavan viime syksynä ja yrittivät viedä tämän maanpakoon Ukrainaan. Kalesnikava vastusteli ja repi passinsa rajalla, minkä jälkeen hänet vangittiin.

Kalesnikava on yksi Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukashenkan vastaisen oppositioliikkeen näkyvimmistä hahmoista ja merkittävin vielä kotimaassaan oleva viime vuoden protestiliikkeen johtaja. Muut ovat joko paenneet tai pakotettu poistumaan Valko-Venäjältä.

Lukashenka on ollut vallassa vuodesta 1994. Hän julistautui viime vaalien voittajaksi vilpillisesti, mistä seurasi protesteja, joihin hallinto vastasi väkivaltaisesti. Vaaleissa ehdolla ollut Tsihanouskaja pitää itseään todellisena voittajana.

Saksan ulkoministeriö tuomitsi valkovenäläisten tuomiot perusteettomiksi pian niiden tultua julki. Saksan ulkoministeriön edustajan mukaan Valko-Venäjä käyttää oikeusjärjestelmäänsä poliittisen sorron välineenä.

https://twitter.com/Tsihanouskaya/status/1434805070898634753

STT

Kuvat: