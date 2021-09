Valmet Automotive hakee Saloon jopa 300 uutta työntekijää – akkutehdas kasvaa kolmessa vuodessa nollasta yli 750 työntekijän yksiköksi

Salon Meriniityltä kuuluu jälleen kummia: vuonna 2019 perustettu Valmet Automotiven Salon toimipiste, tutummin Salon akkutehdas, aikoo palkata vielä tämän vuoden puolella jopa 300 uutta työntekijää. Näistä 250 tarvitaan tuotantoon ja noin 50 työnjohtoon ja toimihenkilöpuolelle.

Vielä kesäkuussa Valmet Automotive ilmoitti tavoittelevansa 150 uuden työntekijän palkkaamista vuoden loppuun mennessä. Nyt tarve uusille tulevaisuuden tekijöille on lähes kaksinkertaistunut. Sen myötä Salon akkujen suursarjatuotantoyksikkö saattaa työllistää vuoden lopulla yli 750 ihmistä.

– Onhan tämä ollut melko haipakkaa, naurahtaa Valmet Automotiven akkuliiketoiminnan henkilöstöjohtaja Petri Parjanen SSS:lle.

Parjanen kertoo, että pelkästään tämän vuoden puolella VA:n akkuliiketoiminta on rekrytoinut 400 työntekijää; näistä Saloon noin 250, Uuteenkaupunkiin 150 ja Saksaan kolmisenkymmentä henkilöä.

Salon toimipisteessä on tällä hetkellä noin 450 työntekijää.

– Näin suuren henkilöstömäärän rekrytoiminen ja perehdyttäminen syksylle on melko huikea juttu. Täytyy uskoa, että me myös pystymme siihen, Parjanen sanoo.

Lisätyövoiman tarpeelle on yksinkertainen selitys: Valmet Automotiven asiakkaat toivovat akkutehtaalta lisää tuotantoa. Lisätuotantoa saadaan siirtymällä tuotantolinjoilla kolmivuorotyöhön. Lisää tehoja saadaan myös tilojen puolesta nyt paremmin irti, sillä käytännössä tämän vuoden puolella Salo IoT Campus on rakennuttanut ja kesäkuussa luovuttanut Valmet Automotivelle uuden Patteri-rakennuksen.

Patteri-laajennuksen myötä Valmet Automotiven Salon toimipisteen tilat ovat kasvaneet 16 000 neliöstä 20 000 neliöön, ja osittain lisätilan puolelle on rakennettu myös neljäs tuotantolinjasto.

– Se on käyttöönottovalmis, mutta sille tarvitaan työntekijöitä, Petri Parjanen sanoo.

Valmet Automotiven vauhti on kieltämättä ollut kovaa luokkaa. Akkuliiketoiminnan suunnittelu alkoi 2017–2018, Salon tehdas valmistui 2019, ja nyt se on jo lähemmäs puolen tuhannen ihmisen työpaikka.

Ilman sujuvaa yhteistyötä IoT Campuksen ja Salon kaupungin kanssa kasvu ja tuotannon järjestäminen ei Parjasen mukaan olisi onnistunut. Korvaamattomana lisäapuna on Nokian perintönä jääneet toimi- ja sosiaalitilat sekä tuotannolle, tuotekehitykselle että toimihenkilöpuolelle.

– Voi melko varmuudella sanoa, ettei tähän olisi muualla kyetty. Paljon saa antaa kiitosta Nokian perinnölle ja sen erinomaisille fasiliteeteille, Salon kaupungille ja Salo IoT Campukselle, Parjanen kiittelee.

Parjasen mukaan tilat eivät myöskään ole loppumassa kesken.

– Kampuksella on ollut aikoinaan töissä yli 6 000 ihmistä. Ei olla lähelläkään niitä määriä, eikä tarkoitus ylipäätään ole rakentaa uutta Nokiaa vaan uutta Valmet Automotivea.

Kyse ei ole vain rekrytoinneista: pakettiin kuuluu monen monituista muutakin liikkuvaa osaa, kuten tuotekehitys, projektienhallinta, markkinointi ja uuden väen koulutus, jonka Valmet Automotive hoitaa itse.

– Koko akkuteollisuus on Suomessa ja koko maailmankin mitassa melko uutta, siihen ei löydy koulunpenkiltä valmiita tekijöitä. Koulutamme uudet työntekijät itse. Koulutus sekä työhön perehdyttäminen kestää kolmesta neljään viikkoa, Parjanen sanoo.

Salon 2010-luvulla välillä jopa kirosanaksi muuttuneesta Nokia-perinnöstä on ollut paljon hyötyä Valmet Automotiven rekrytoinneissa. Parjanen kertoo, että toimihenkilöpuolella on paljon entisiä nokialaisia.

– Monet ovat sanoneet, että on mukava palata kampukselle tuttuun työympäristöön!

Myös elektroniikkateollisuuden tuotannon perinne on helpottanut uusien tuotantotyöntekijöiden saamisessa – Parjasen mukaan suuri osa tuotantoon palkatuista on Salosta tai noin 50 kilometrin säteellä Meriniitystä.

Parjanen kertoo, että rekrytointeja vauhdittaakseen syksyllä on tarkoitus käynnistää uusi kampanja.

– Keväällä oli iso boomi, sisään tulvi tuhansia hakemuksia ja niitä käydään yhä vieläkin lävitse. Kesällä hakemusten määrä on alkanut vähentyä. Uudella kampanjalla halutaan muistuttaa, että töitä on edelleen tarjolla.

Parjanen lisää, että juuri nyt tuotantotyöntekijöiden lisäksi Saloon kaivataan varsinkin koulutettuja sähköautomaation osaajia kunnossapitotehtäviin.

– Rekrytointiprosessi on iso haaste, sillä ei tuollaiset väkimäärät ihan itsestään tule. Apuna meillä on myös ulkopuolinen kumppani ja konsultti.

Parjasen mukaan Valmet Automotiven akkuliiketoiminta hakee liiketoiminnassaan samaa mittaluokkaa kuin on yhtiön autojen valmistus ja muu siihen liittyvä toiminta.

– Akkujärjestelmien kehittämisessä ja valmistamisessa tavoitteena on päästä 400–500 miljoonan euron liikevaihtoon. Silloin Valmet Automotiven kokonaisliikevaihto olisi jo miljardiluokkaa, Petri Parjanen sanoo.