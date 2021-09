Valtioneuvosto ottaa tänään kantaa uusiin ravintolarajoituksiin

Valtioneuvoston on määrä päättää tänään uusista ravintolarajoitusten kevennyksistä.

Hallituksen sote-ministeriryhmä esittää kevennyksiä ravintoloiden rajoituksiin, ja valtioneuvosto käsittelee niitä tänään ylimääräisessä istunnossaan.

Tarkoituksena on päättää muun muassa aukioloaikojen laajentamisesta. Rajoitukset vaihtelevat eri puolilla maata sen mukaisesti, onko alue perustasolla vai kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Nykyisen asetuksen voimassaolo on päättymässä keskiviikkona. Uuden asetuksen on määrä tulla voimaan torstaina, ja se olisi voimassa lokakuun loppuun.

STT

Kuvat: