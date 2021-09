Valtioneuvosto: Ravintolarajoitukset keventyvät Kymenlaaksossa ja Pirkanmaalla, poistuvat Pohjois-Pohjanmaalla – Satakunta leviämisvaiheen kireämpien rajoitusten piiriin

Ravintolarajoitukset kiristyvät Satakunnassa, keventyvät Kymenlaaksossa ja Pirkanmaalla sekä poistuvat Pohjois-Pohjanmaalla, kertoo valtioneuvosto.

Leviämisvaiheen rajoitukset tulevat voimaan Satakunnassa. Leviämisvaiheen rajoitukset ovat voimassa myös Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla.

Kevennys leviämisvaiheen rajoituksista kiihtymisvaiheen rajoituksiin tulee Pirkanmaalle ja Kymenlaaksoon. Myös Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pohjois-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri ovat kiihtymisvaiheen rajoitusten piirissä.

Perustasolla olevalla Pohjois-Pohjanmaalla ravintolarajoitukset poistuvat. Perustason rajoitukset ovat voimassa myös Ahvenanmaalla, Keski-Suomessa, Lapissa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä.

Muutokset alueellisissa rajoituksissa perustuvat valtioneuvoston asetuksen muutokseen, joka tulee voimaan huomenna perjantaina.

Leviämisvaiheessa pilkku kello 23, kiihtymisvaiheessa aamuyhdeltä

Leviämisvaiheen alueilla anniskelu on sallittu iltayhteentoista saakka ja ravintolat saavat olla auki puoleenyöhön. Baarien ja pubien sisä- ja ulkotiloissa on käytössä vain puolet asiakaspaikoista. Ruokaravintoloiden sisä- ja ulkotiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Tanssiminen ja karaoken laulaminen eivät ole käytännössä sallittuja, koska asiakkaita ohjeistetaan istumaan sisätiloissa paikoillaan.

Kiihtymisvaiheen alueilla valomerkki annetaan yhdeltä ja ravintolat saavat olla auki kahteen. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu terasseilla, mutta sisällä sallitut asiakasmäärät ovat samat kuin leviämisvaiheen alueilla.

Perustason alueilla ei ole erillisiä rajoituksia asiakasmääriin tai anniskelu- ja aukioloaikoihin.

STT

Kuvat: