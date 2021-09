Valtiovarainministeri Saarikko väläyttää ansiotuloverotuksen kevennystä – Li Anderssonin mukaan asiasta ei ole hallituksessa yhteisymmärrystä

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) väläyttää ansiotuloverotuksen kevennystä Keskuskauppakamarin Suuressa veropäivässä. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kertoi aiemmin Keskuskauppakamarin esittävän, että seuraavan vaalikauden aluksi ansiotuloverotusta kevennetään kahdella prosenttiyksiköllä kautta linjan.

Saarikon mukaan Romakkaniemi katsoo turhan kauas. Saarikon mukaan Suomessa olisi ihan perusteltua katsoa myös veronkevennyksiä ansiotuloverotukseen.

– Minun ymmärtääkseni tämä on (Suuri) veropäivä, jossa voin tämän näkemyksen kertoa, Saarikko sanoi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson tyrmää Twitterissä Saarikon näkemyksen.

– Hän ennakoi aivan oikein, että asiasta ei ole hallituksessa yhteisymmärrystä, Andersson kirjoittaa.

Andersson ihmettelee valtiovarainministerin haluavan priorisoida veronkevennyksiä noususuhdanteessa, kun työelämä kärsii osaajapulasta, tiederahoituksen leikkaukset vuoden 2023 osalta ovat ratkaisematta ja ammatillinen koulutus kaipaa lisää panostuksia.

Kevään työllisyyspäätökset tulevat liittymään myös työttömyysturvaan

Saarikolta kysyttiin tilaisuudessa, millaisia veropoliittisia ratkaisuja hallitus aikoo tehdä keväällä työllisyystoimien ja ilmastotoimien suhteen ja millaisia ratkaisuja kehysneuvotteluissa tullaan tekemään.

Saarikko sanoi, että veropoliittisesti työllisyystoimet liittyvät ennen kaikkea rakennepolitiikkaan.

– Ne liittyvät siihen, että meillä muodostuu kannuste vastaanottaa työtä yhä korkeammalle.

Saarikon mukaan nyt työvoimalle on kysyntää, mutta toinen kysymys on se, onko tarjontaa.

Hallitus on luvannut tehdä ensi vuonna työllisyyspäätöksiä, joilla julkinen talous tasapainottuu 110 miljoonaa euroa. Saarikon mukaan tämä tulee sisältämään ratkaisuja, jotka liittyvät työttömyysturvaan.

– Samalla olen realisti. Aika voimaperäisesti ja vaativien neuvotteluiden kautta kävimme läpi viime keväänä sen, onko tällä hallituksella halua ja edellytyksiä tehdä suurreformeja työttömyysturvaan. Näin ei ole, Saarikko sanoi.

Saarikko sanoi, että hänellä ei ole muutoin ajatuksia esittää merkittäviä veronkorotuksia tämän vaalikauden aikana. Valtiovarainministeri sanoi, että haittaverojen korotukset ovat poliitikoille helpoin tie korottaa veroja, mutta keinoa on käytetty aika rivakasti, joten niillä ei ole enää niin yksinkertaista paikata aukkoja.

Hän lisäsi, että hän aikoo pitää kiinni hallitusohjelman kirjauksesta, jossa linjataan, ettei yritysten verotusta kiristetä.

Viivi Salminen

STT

