Valtteri Bottaksen formula 1 -ura jatkuu kuluvan kauden jälkeen Alfa Romeolla. Talli vahvisti tänään, että Bottas on tehnyt tallin kanssa monivuotisen sopimuksen.

Bottas on kilpaillut MM-sarjassa Mercedeksellä vuodesta 2017. Sitä ennen hän ajoi Williams-tallissa vuodet 2013-2016.

Bottas on saavuttanut urallaan yhdeksän osakilpailuvoittoa, 17 paalupaikkaa ja 63 palkintopallisijoitusta. Hän sijoittui MM-sarjassa toiseksi 2019 ja 2020.

STT